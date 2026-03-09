Начални учители в Бургас помагат на децата да учат чрез емоциите си

Образователна среща предоставя възможност на началните учители от Бургас и околността да се потопят в магията на емоциите и да ги пречупят през призмата на учебното съдържание. Събитието, организирано от издателство „Клет България“, ще се проведе на 11.03.2026 г. (сряда) в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. То е част от инициативата „Съкровища в класната стая: Социално-емоционално учене в начален етап“ и цели да предложи на присъстващите пространство за обмен на опит и добри практики за изграждане на подкрепяща учебна среда.

„Чрез тази поредица срещи ще видим как математиката насърчава креативността, музиката допринася за развитието на емоционалната интелигентност, а литературата помага на учениците да разберат себе си и околните. С нетърпение очакваме да се видим с педагозите в Бургас и да разкрием „истинските съкровища“ в класната стая – онези моменти на израстване, които оставят дълбока следа в сърцето, оформят личността и изграждат характера на нашите деца“ – коментира Владимир Колев, управител на „Клет България“.

В рамките на събитието участниците ще се включат в професионален диалог и обмен на практики, посветени на социално-емоционалното учене в началния етап. Срещата в Бургас ще насочи вниманието към това как учителят може да изгради учебна среда, която стимулира любопитство, откривателство и активно учене. Акцентът ще бъде върху подходи, които поставят ученика в центъра и създават условия за спокойствие, свързаност и ангажираност. В програмата ще бъде представен модел на социално-емоционалното учене, както и конкретни идеи за прилагането му в различни учебни предмети, така че тези умения да се развиват целенасочено чрез всекидневните учебни ситуации и да бъдат естествена част от часовете и динамиката в класа.

Срещите са част от мисията на „Клет България“ да подкрепя учителите с качествено учебно съдържание, практични решения и професионални формати за обмен на опит, които отговарят на реалните нужди в класната стая и допринасят за устойчивото развитие на образованието в България.

Регистрацията за срещата е отворена тук: https://klett.bg.

