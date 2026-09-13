Начални учители в Бургас помагат на децата да учат чрез емоциите си
В рамките на събитието участниците ще се включат в професионален диалог
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В рамките на събитието участниците ще се включат в професионален диалог
Учениците, които влязат сега, ще взимат заплата в 11 и 12 клас, докато учат В две бургаски гимназии се разкриват паралелки по дуално обучение от тази...
"В България има изключително светли умове. Надявам се през управлението на оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" да напра...
18-годишната П.Б. от Видин загина нелепо на улица в града, съобщиха от областната дирекция на МВР. Катастрофата станала към 21,30 часа в сряда на слиз...