Войната в Украйна

Зеленски с гръмка новина. Мирът е близо
Планът за край на войната е от 20 точки
Зеленски съобщи много чакана новина!
Кога ще бъдат известни резултатите от срещата
Извънредно от Тръмп! Москва съгласна на отстъпки
Президентът удължи срока за преговори по предложения от него мирен план за Украйна
Мирният план! Украйна взе да увърта, Лавров скръцна със зъби
Измененият мирен план за Украйна трябва да отразява „духа и буквата“ на разбирателството от Аляска, каза руският дипломат № 1
Извънредно от CNN: Украйна e одобрила план за мир с Русия
Украйна се е съгласила на споразумение за прекратяване на войната
Лавров със силни думи за САЩ, попари Запада
Имахте шансове, момчета, пропиляхте ги! - каза външният министър на западните лидери
Зеленски се качва на самолета. Отива при Тръмп
Ще обсъждат въпроса за териториите
Зеленски се поправи! Благодари на Тръмп
Украйна е благодарна на САЩ, на всяко американско сърце и особено на президента Тръмп, каза украинският президент
Тръмп гневен: Украйна не изрази благодарност за усилията ни
Упрекна европейските държави, че продължават да купуват руски петрол
Нов кошмар в Украйна! 2,5 милиона без дом
10,6 милиона украинци са били принудени да напуснат жилищата си
Украйна атакува пристанище, Русия удари Киев
Двете страни си размениха мощни удари
Тръмп обяви стратегическо решение за Украйна
Произнесе се за ракетите "Томахоук"
Тръмп отсече! Решението за Донбас
Украйна ще загуби територии