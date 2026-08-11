Невиждана простотия в наш хотел. Стопаните не са на себе си

Неприятна ситуация с туристи принуди собствениците на комплекс “Елпида“ в Котел да помолят свои гости да напуснат преди края на престоя си. От обекта разказаха за случилото се в социалните мрежи, като посочиха, че за 12 години работа за първи път им се налага да предприемат подобна мярка.

Комплексът разполага с общо 20 места за настаняване, семеен хотел и две хобит къщи. На разположение на посетителите са още ресторант, зала за събирания с оборудвана кухня, барбекю зона и външно джакузи.

По разказа на собствениците проблемите с въпросната компания започнали още при пристигането. Гостите поискали да бъдат настанени преди 11:00 часа, въпреки че предишните посетители напускали по това време, а официално обявеното настаняване било след 14:00 часа.

От комплекса твърдят още, че при направената резервация били заявени двама възрастни и две деца, но на място пристигнали трима възрастни и четири деца. Те трябвало да бъдат настанени в къщичка с капацитет за четирима души, без предварително да е отправено запитване дали това е възможно.

Напрежението продължило и при използването на съоръженията за отдих. Според публикацията гостите започнали да доливат студена вода с маркуч във външното джакузи, тъй като водата в него им се сторила прекалено гореща.

От комплекса посочват, че въпреки случилото се дотогава служителите запазили добрия тон. Ситуацията обаче ескалирала, след като, по твърденията им, деца от компанията започнали да уринират и да се изхождат в басейна и джакузито.

До тук успявахме да запазим самообладание и добрия тон! Но когато децата започнаха да пишкат и акат в басейна и джакузито… добрият тон отиде по дяволите!

пишат от “Елпида“ в социалните мрежи.

След случилото се персоналът поискал от туристите да напуснат комплекса, като им предложил да възстанови сумата за оставащите предплатени нощувки. Според собствениците гостите настояли пък да получат обратно и парите за двете нощувки, които вече били използвали, с аргумента, че почивката и спокойствието им са били нарушени.

Стигнало се до сериозно напрежение и, по думите на представителите на комплекса, почти се наложила намеса на полицията. В крайна сметка компанията напуснала.

“Слава Богу, тръгнаха си! Със заплахи и грубо отношение – от тяхна, не от наша страна“, се казва още в публикацията.

От комплекса твърдят, че случаят е имал последствия и за останалите посетители. Други клиенти си тръгнали, след като били погнусени от случилото се в съоръженията за релакс. Наложило се водата да бъде изхвърлена и подменена. Собствениците съобщават и за нанесени щети по мебели в къщата.

След инцидента от “Елпида“ отправиха емоционален призив за по-отговорно отношение към местата за настаняване.

Какво по дяволите се случва с този свят и този народ? Докога ще си мислят, че щом плащат за нещо, могат да го опропастят?

питат от комплекса

Оттам завършват публикацията си с послание към туристите да бъдат добри и отговорни гости независимо къде почиват.

“Винаги и за всичко има първи път! Не сме безгрешни, но се стараем пряко сили да угодим на всички. И не заслужаваме всичко това!“, заявяват от комплекса.