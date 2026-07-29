Голяма изненада в наш топ курорт. Какво откриха

Вендинг автомат със свободен денонощен достъп в центъра на Слънчев бряг предлага продукти за сексуална стимулация, чиито обозначения насочват към съдържание на силденафил - активно вещество, което в разрешените у нас лекарства се отпуска само по лекарско предписание.

Случаят беше разкрит след сигнал и проверка на bTV. Машината е поставена пред входа на нощен клуб и позволява покупка без контакт с лекар, фармацевт или дори с представител на търговеца.

Върху автомата е изписано предупреждение 18+, но при огледа не е установен механизъм, който действително да проверява възрастта на клиента. Това означава, че достъп до предлаганите артикули потенциално могат да получат и непълнолетни.

Проверката на Изпълнителната агенция по лекарствата е установила, че в България няма разрешени за употреба лекарствени продукти с търговските наименования, поставени върху вендинг машината.

От ИАЛ уточняват, че всички разрешени в страната лекарства, съдържащи силденафил, се отпускат само с рецепта. Поради това те не могат да бъдат продавани чрез автомат на самообслужване.

Съществува и още една важна неизвестна - без лабораторно изследване не може да бъде потвърдено какво действително съдържат кутиите в машината. Надписът върху опаковката не е доказателство нито за наличието, нито за концентрацията и чистотата на посоченото вещество.

„Основната съставка на това, което се продава, поне според описанието му, е силденафил“, коментира пред bTV магистър-фармацевтът Васил Ходжев.

Той предупреждава, че неправилната употреба на подобни продукти може да предизвика сериозно понижаване на кръвното налягане. Рискът е особено висок при хора с определени сърдечносъдови заболявания или при взаимодействие с други медикаменти.