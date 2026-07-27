Колко сме глупави! Ето как удариха алчен топ курорт

Миконос започна да плаща цената на славата си на остров с безконтролно високи сметки - представители на местния бизнес съобщават за спад на оборотите с до 70% в отделни ресторанти, магазини и развлекателни обекти.

Един от символите на луксозния гръцки туризъм изглежда оживен по улиците, но много посетители разглеждат, без да купуват, а масите в част от заведенията остават празни, съобщава Bulgaria ON AIR.

Посочените 70% не представляват официална статистика за целия остров, а оценки на засегнати предприемачи. Някои собственици говорят и за сериозно отстъпление при настаняването, но пазарните данни не показват еднакво тежък спад във всички сегменти.

Най-голямата промяна е в поведението на заможните гости. Милионерите и известните личности не са изчезнали напълно от Миконос, но все по-често прекарват почивката си зад стените на наетите вили.

Вместо да резервират маси в популярните ресторанти и плажни клубове, те наемат лични готвачи, поръчват напитки и организират частни партита край басейните. Така парите продължават да се харчат на острова, но не достигат до традиционните заведения и търговски обекти.

Печелят собствениците на вили, фирмите за доставки, частните готвачи, охранителните компании и персоналът за индивидуално обслужване. Губят ресторантите, клубовете и магазините, които са изградили бизнеса си върху очакването, че богатият турист ще харчи без ограничения.

Местни предприемачи свързват промяната с ценовата политика от предишните години. Миконос придоби международна известност не само с белите си къщи и шумния нощен живот, но и със сметки от стотици и хиляди евро.

Минималната консумация на някои плажове достига стотици евро, а цените на бутилките в най-известните клубове могат да бъдат четирицифрени. Скандалите с неясни менюта и непредвидими сметки допълнително навредиха на доверието към острова.

Показателен е случай от предишен сезон, когато туристи получиха сметка от близо 400 евро за напитки и порция стриди. Подобни истории превърнаха Миконос в нарицателно за място, където клиентът трябва внимателно да проверява цените, преди да поръча.