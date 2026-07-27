В Крим е страшно! Цените отлетяха в небето

Продоволствената криза в Крим взема невиждани размери. Цените на храните отлетяха в небето, а стоките изчезнаха от магазините.

Заради украинските удари в Крим, които блокираха логистичните пътища на полуострова, цените на основни продукти скочиха няколко пъти. Дори стоките, които миналата година са били по-евтини от тези в други региони на Русия, сега ги изпреварват по цени. Това показва проверка на Телеграм канала "Агенцията", който сравнява цените в две от най-популярните хранителни вериги "Пятерочка“ и „Пуд“, както и данните на Росстат.

Ситуацията става още по-драматична, защото на много места на полуострова няма ток и вода седмици наред. Социалните мрежи са пълни с отчаяни призиви на жители и предприемачи за помощ. Властите обаче уверяват, че всичко е под контрол, а централните медии се правят, че такъв проблем не съществува, предава "Сега".

Най-голяма е разликата в цените на млечните продукти. Най-евтиният кефир в Puda е със 167% по-скъп – 150 рубли за литър на полуострова срещу 56 рубли в Краснодарския край. Белият хляб е над два пъти по-скъп - 58 рубли срещу 23 рубли в Краснодарския край (+131%), яйцата – 94,5 рубли за дузина срещу 38 рубли (+149%), подправките (+127% при покупка на смлян червен пипер), портокалите (+120%), макароните (+119%) и грахът (+102%). Елдата (+88%), брашното (+85%), чаят (+83%), пилешките бутчета (+83%), оризът (+80%), маргаринът (+75%), изварата (+74%), киселото мляко (+67%), солта (+60%) и слънчогледовото масло (+57%) също са значително по-скъпи в Крим.

От продуктите, изследвани от Агенцията, само шест са по-евтини в Крим, отколкото в Краснодарския край. Килограм от най-евтините моркови на полуострова е с 40% по-евтин, отколкото на континента, картофите са с 30% по-евтини, лукът е с 25%, краставиците са с 9%.

По данни на Росстат през юли 2025 г. цената на хляба в Крим е била средно с 32% по-ниска, на яйцата и елдата с 25%, а на ориза с 13%, отколкото в централна Русия.

Освен поскъпването, на полуострова има и остър дефицит на стоки. В социалните мрежи бяха публикувани снимки и видеа от няколко хранителни магазина в Крим, но които се вижда, че рафтовете са празни.

Подобно е положението и в други градове в окупираните от Русия украински територии.