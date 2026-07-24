Европа държи ключа към преговорите между Украйна и Русия

Европейските страни трябва да използват сегашния момент и да поведат постоянен дипломатически процес за прекратяване на войната в Украйна. До този извод стига Самюъл Чарап, ръководител на отдела за Русия и Евразия в американския аналитичен център Rand Corporation, цитиран от „Файненшъл таймс“. Според него оръжията, финансовата помощ и санкциите остават необходими, но сами по себе си няма да доведат до край на сраженията. Без преговори по-силната позиция на Киев може да предизвика ново изостряне, вместо да отвори път към примирие.

Украйна влиза в по-силен момент

Пълномащабната война навлиза в петата си година, а според Чарап обстановката през последните месеци се е променила в полза на Украйна. Западните съюзници продължават да увеличават военната и икономическата подкрепа, докато Русия изпитва все по-сериозни финансови затруднения и не успява да постигне решителен пробив на бойното поле въпреки тежките загуби.

Това обаче не означава, че краят на войната ще настъпи автоматично. Анализаторът предупреждава, че подобряването на украинската позиция може да насърчи и двете страни да продължат сраженията с надеждата да получат още по-добри условия.

„Без непрекъснат дипломатически процес неотдавнашното подобрение в относителната позиция на Украйна вероятно ще доведе до по-нататъшна ескалация или удължаване на войната, а не до прекратяване на огъня“, посочва Чарап.

Европа не бива само да чака Вашингтон

Основната теза на експерта е, че Европа вече не може да разчита единствено на Съединените щати да движат преговорите. Великобритания, Франция и Германия многократно са говорили за необходимостта от примирие и по-активно дипломатическо участие, но според него тези заявления трябва да бъдат последвани от конкретни действия.

Той предлага да бъде създаден постоянен формат с участието на Украйна, Русия и европейските държави, подкрепен от Вашингтон. Разговорите не трябва да се прекратяват при първия провал, а да продължат паралелно с военната и икономическата помощ за Киев.

Подобен процес може постепенно да изясни условията на двете страни, възможните отстъпки и границите, които никоя от тях не е готова да премине. Според Чарап самото наличие на постоянен контакт намалява риска от погрешни решения и опасно разширяване на конфликта.

Зеленски е готов за по-активна дипломация

Украинският президент Володимир Зеленски подкрепя по-голямото участие на Европа в опитите за прекратяване на войната. Киев обаче настоява дипломатическите усилия да не бъдат за сметка на сигурността и отбранителните способности на страната.

Чарап също не представя преговорите като заместител на оръжейната помощ. Според него натискът върху Москва и дипломатическият процес трябва да вървят едновременно. Силната отбрана поставя Украйна в по-добра позиция за разговори, но само преговорите могат да превърнат това предимство в прекратяване на огъня.

Анализаторът смята, че икономическите трудности на Русия и липсата на голяма военна победа могат да накарат Кремъл поне да провери какви условия предлага другата страна. Това не означава, че Москва непременно е готова за мир, а че цената на продължителната война постепенно увеличава причините за участие в сериозни разговори.

Преговорите не обещават бързо чудо

Чарап предупреждава, че започването на дипломатически процес няма да доведе незабавно до спиране на бойните действия. Различията между Москва и Киев остават огромни, а всяко бъдещо примирие ще изисква надеждни гаранции, контрол и ясни последици при нарушение.

Други анализатори също предупреждават, че прибързано или лошо подготвено споразумение може да даде време на Русия да прегрупира силите си и да поднови нападението. Затова прекратяването на огъня трябва да бъде подкрепено с достатъчно силни мерки, които да направят новата атака по-неизгодна за Москва.

Въпреки рисковете Чарап е категоричен, че отсъствието на разговори е още по-опасно. Продължаването на войната без дипломатически изход означава още жертви, разрушения и възможност конфликтът да излезе извън сегашните си граници.