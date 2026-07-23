НОИ даде пълен списък на документите за пенсиониране

Националният осигурителен институт (НОИ) публикува пълни указания и списък с изискуемите документи за кандидатстване за всички видове пенсии в България. Подробната информация, разпространена чрез официалния бюлетин на институцията, цели да улесни гражданите при административните процедури за осигурителен стаж, инвалидност или социална пенсия и да намали времето за обработка на техните досиета.

Общ ред и стартиране на процедурата

Пенсионното производство в териториалните поделения на института започва с попълване на заявление по образец УП-1. Формулярът е достъпен на официалната интернет страница на ведомството.

"Към него се прилагат всички необходими документи в оригинал“, съобщават от НОИ.

Пенсиите се отпускат от датата на възникване на правото, при условие че пълният набор от документи бъде внесен в двумесечен срок от тази дата. Ако този срок бъде пропуснат, финансовото плащане се отпуска от деня на самото подаване на заявлението. Основната цел на документите е да докажат стажа, категорията труд и осигурителния доход на лицето.

Изисквания за стаж и възраст

Кандидатите за лична пенсия за осигурителен стаж и възраст трябва да предоставят своята трудова и служебна книжка, както и съответните удостоверения за стаж. Документи за осигурителен доход се изискват задължително за периодите след края на 1999 година. В случай че лицето няма доходи след тази дата или те покриват по-малко от 36 месеца, се предоставят данни и за по-ранни периоди.

Работилите при условията на първа и втора категория труд, които искат ранно пенсиониране и прехвърляне на средства от професионален към държавен фонд, подават допълнително заявление по образец УП-23.

Инвалидни и наследствени пенсии

При кандидатстване за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, системата на института служебно извлича експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК и не се налага гражданите да го носят на хартия. Служебно се свързват и разпорежданията при трудова злополука.

"Наследствената пенсия компенсира най-близките роднини за загубата на средства за издръжка“, разясняват експертите на ведомството. За нейното отпускане удостоверението за наследници се изисква по служебен път, въпреки че предоставянето на хартиено копие от кандидата може да ускори целия процес. За децата на починалия се представят бележки от учебно заведение или ТЕЛК решения.

Социални пенсии и съхранение на досиетата

Социалната пенсия за старост се отпуска на лица, навършили 70 години, чрез подаване на декларация за семейно положение и годишен доход на член от семейството. Не се включват добавки за чужда помощ и помощи по реда на социалното подпомагане.

След приключване на целия процес, администрацията не задържа личните документи на гражданите.

След приключване на производството, оригиналните документи като трудови, служебни и осигурителни книжки се връщат на лицето,

посочва Елена Владимирова, главен експерт в дирекция "Пенсии“.

В пенсионното досие, което се съхранява в съответното териториално поделение, остават само заверени копия. При нужда институцията издава напълно безплатно удостоверение за зачетен стаж въз основа на запазените архиви.