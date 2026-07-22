Воден ад заклещи и Бургас! Ураганен вятър

Мощната буря, за която синоптиците предупреждаваха, връхлетя Бургаска област около 15 часа днес и само за около 30 минути превърна движението в града и региона в изпитание. Проливният дъжд беше придружен от изключително силен вятър, който повали дървета и клони по няколко направления.

Най-тежко към този момент е положението по пътя Бургас - Средец. По сигнали на читатели на Флагман.бг трасето е блокирано от паднали дървета и преминаването през засегнатите участъци е практически невъзможно.

Шофьори съобщават за рязко влошена видимост, силни пориви и препятствия върху пътното платно. Водачите, които се намират в района, трябва да намалят скоростта и да не предприемат опити да преминават покрай нестабилни дървета и големи клони.

Небето над града почерня малко преди началото на пороя, след което започна интензивен валеж. Вятърът се усили рязко и започна да огъва дърветата, а водата бързо се натрупа по пътните платна.

Особено опасни остават участъците извън населените места, където паднали дървета и клони могат да бъдат забелязани твърде късно. Шофьорите трябва да бъдат подготвени за внезапно спиране на движението и да изпълняват указанията на екипите, които обезопасяват засегнатите райони.