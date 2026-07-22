Жестока трагедия. Дете се удави в басейн на Слънчев бряг

Жестока трагедия в един от най-луксозните хотели в Слънчев бряг. Дете се удави в басейна на хотела, предаде Флагман.бг, позовавайки се на свой източник.

Проверка установи, че действително има такъв случай. Инцидентът се е разиграл вчера около обяд пред погледите на десетки туристи в престижeн комплекс, където нощувката за двама възрастни и две деца достига близо 600 евро. Удавеното дете е момиченце на 7 години. То е било на почивка у нас с родителите си и по-малкото си братче.

"Семейството е от Полша. Хотелът разполага с няколко басейна. Родителите по това време били край друг, а детето е отишло до съседен басейн, където в същия момент е имало аниматори, които забавлявали децата. Водният басейн е с плавно променяща се дълбочина, която в най-дълбоката си част достига 1,80 метра. Изведнъж детето започна да потъва. А туристи първи забелязаха ужасяващата сцена. Започнаха да викат за помощ, настана голяма суматоха. Именно летовници скочиха във водата и извадиха детето, но за съжаление вече беше твърде късно", разказа ужасен очевидец на трагедията.

В момента следствието е иззело записите от охранителните камери в комплекса. Разследващите ще проверяват кадрите секунда по секунда, за да установят дали спасителят действително е бил на поста си, както и дали в момента на трагедията вниманието му не е било погълнато от мобилния му телефон – фатално разсейване, което може да е коствало детския живот.

За инцидента потвърдиха и от държавното обвинение.

"Има образувано дело за такъв случай в Окръжна прокуратура-Бургас, но нямаме докладнвани материали все още и не можем да дадем повече информация", каза говорителят на Окръжната прокуратура прокурор Христо Колев.