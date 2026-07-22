Градушка удари Стара Загора, морска перла под вода

Бурите, за които синоптиците предупредиха, вилнеят из цялата страна.

Сериозно влошаване на времето активира предупредителни кодове за опасни метеорологични явления в цяла България. Силна градушка с големина на лешник падна в района на Стара Загора. Интензивен порой се изля и над Черноморието, наводнявайки улици в Созопол.

Синоптиците предупреждават, че опасността остава висока през целия ден. В сила са жълт и оранжев код за интензивни валежи и мощни гръмотевични бури за територията на цялата страна.

Най-критична се очаква да бъде ситуацията в Източна България. Там явленията ще са най-интензивни, като прогнозите сочат локални количества на валежите до 65 литра на квадратен метър.

В западната половина на страната дъждовете ще са по-краткотрайни, но синоптиците предупреждават, че рискът от локални градушки остава изключително висок.