Днес ще е страшно. Потопи в цялата страна, бури и градушки

Днес ще е страшно в цялата страна. Небето се отваря, за да изсипе поредните порои над страната. През България преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са валежите в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В 8 области у нас синоптиците обявявт оранжев код за опасно време с интензивни валежи гръмотевици и градушки. Очаква се количествата на валежите да достигнат между 35 и 65 литра на квадратен метър. Предупреждението е в сила за: Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, част от Търговище, Бургас и Ямбол

За цялата останала част от страната е в сила жълт предупредителен код за потенциално опасно време и обилни валежи.

След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София – около 24°.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-25°, на север от нос Калиакра – около 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, с купеста облачност около и след обяд, по-значителна над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е от север-северозапад, малко ще отслабне и ще е слаб до умерен. Дневните температури още ще се понижат и в повечето места ще са между 24° и 29°.

В петък отново на много места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има повишена вероятност на места временно да са интензивни.

В събота ще духа умерен вятър от север-северозапад, в източните райони от север-североизток. Ще има и слънчеви часове, но все още на места и краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са с още градус-два по-ниски. В неделя ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от юг и ще започне затопляне. И през първите дни от новата седмица над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места са възможни краткотрайни превалявания.