Времето обръща курса. Дъждът се мести на изток
Западна България ще види повече слънце, но още в четвъртък идва нова порция бури
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Западна България ще види повече слънце, но още в четвъртък идва нова порция бури
Гръмотевици и градушки, студен фронт ще понижи температурите
Професорът обеща около 22-25 градуса за първия учебен ден и успокои - захлаждането няма да докара полярни условия
Температурите ще паднат с повече от 10 градуса, а Рило-Родопската област и Централна Стара планина са под риск от значителни валежи
В събота и неделя бурите се връщат, а в понеделник температурите на места ще паднат до 20-25 градуса
Днес температурите стигат 33 градуса, в петък скачат до 35-36, а след това студен въздух нахлува от северозапад
След по-хладен понеделник температурите отново тръгват нагоре, но към петък валежите ще обхванат много райони
По Черноморието ще остане топло с до 29 градуса, но и там на места се очакват краткотрайни валежи
Най-интензивни явления се очакват в Югозападна България, а температурите ще стигнат 34 градуса
Ще духа слаб до умерен вятър
Ше я ударят бури и градушки, прогнозира НИМХ
Кратко захлаждане ще прекъсне жегата, но след него температурите отново тръгват нагоре
Слънцето ще пече почти навсякъде, а в края на седмицата температурите ще тръгнат надолу
В петък ще остане ветровито, с променлива облачност
Неделята ще донесе много слънце и кратки гръмотевични валежи, а в края на седмицата идват бури, градушки и чувствително захлаждане
Нисоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология излязоха с предупраждение
Вечерта идат бури
Днес идват силен вятър и валежи, но през уикенда температурите отново тръгват нагоре
Жегата остава в голяма част от България, а по северното крайбрежие валежите ще бъдат повече и по-интензивни
Лятна буря ще премине през една линия в страната