Времето съвсем ще изкука през октомври. Какво ни чака

Началото на октомври ще донесе големи различия във времето в отделните части на страната. Докато в Западна България ще преобладава слънчево време, на изток облаците ще се задържат, а по Черноморието се очакват дъжд и силен вятър.

По морския бряг ще духа умерен до силен северен вятър. Валежите ще обхванат части от Източна България, като значителни количества дъжд се очакват в района на Странджа.

Температурите падат, идват първите слани

Минималните температури ще се движат в широки граници. В отделни котловини в Западна България термометрите ще показват едва 3–4 градуса, като там ще има условия за образуване на слана.

По Черноморието сутрините ще бъдат значително по-топли – с минимални температури около 14–15 градуса.

През деня в по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.

В неделя и понеделник валежите отслабват

В неделя и понеделник вероятността за дъжд в източните райони ще намалее. Съществена промяна в дневните температури не се очаква.

След това обаче времето отново ще се влоши.

Нови обилни валежи към 7–8 октомври

Около 7–8 октомври облачността ще обхване голяма част от страната и на много места се очакват валежи от дъжд. Повишава се и вероятността на места количествата да бъдат значителни.

През следващите два дни минималните температури ще се понижат чувствително. Условия за слани ще има вече на много места в страната.

Нова промяна се очертава и в началото на второто десетдневие на октомври. Тогава облачността отново ще се увеличи и вероятността за валежи ще нарасне.