Журналист с неочаквани думи за Путин и войната в Украйна

Журналистът Айдер Муждабаев отговори на въпроса защо световните лидери не предприемат реални стъпки за спиране на войната в Украйна и какво точно биха могли да направят.

„Те просто нямат мотивация. От военна гледна точка, Русия не представлява нищо особено. Освен да сложи край на съществуването си чрез самоубийствено нападение срещу НАТО, тя реално не може нищо друго. Та там Пригожин щеше да превземе Москва!

За какво въобще говорим? Всички цели са ясни, къде се намират ракетните заводи се знае, всичко се знае. Ръцете им могат да бъдат завързани за броени дни. След това Путин просто ще изчесне от ефира.“, каза Муждабаев.

Своето мнение за това как конфликтът може да бъде прекратен бързо, той сподели в интервю за Роман Цимбалюк в YouTube.

„На мен лично ми се струва, че днешният свят е плод на пропуски в две професии: психиатрите и специалните служби. Психиатрите – защото се появиха ужасно много истински луди хора.

Плюс това на тези откачалки им дадоха интернет и те взеха да гласуват, започнаха да си развяват „експертното мнение“. Това е първото. А второто, разбира се, е недомислицата на спецслужбите“, коментира той