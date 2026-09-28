Напрежение. Европейски град остана трети ден без полети

Полетите на италианското летище в Катания ще останат преустановени за трети пореден ден, след като емисиите на вулканична пепел от вулкана Етна нарушиха работата му, съобщи операторът на сицилианското летище, пише "Ройтерс", предава България Он Еър.

Всички полети на летището, което е петото по натовареност в Италия по пътнически трафик, са спрени до 21:59 ч. по Гринуич (GMT) в понеделник, се посочва в актуализирано съобщение от оператора "SAC".

Пътниците бяха посъветвани да проверят статуса на своите полети при авиокомпаниите си, преди да пътуват до летището.

Операторът заяви, че ще последва допълнителна информация.

Вулканът Етна, най-високият и най-активен вулкан в Европа, често нарушава полетите в Катания, а емисиите на пепел бяха особено интензивни това лято, засягайки хиляди пътуващи по време на пиковия ваканционен сезон.