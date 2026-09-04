Мелони вдигна тревога за изборите. Готви се за възможна руска намеса

Италианското правителство е мобилизирано срещу евентуални опити на Русия да повлияе на парламентарните избори през 2027 г., заяви премиерът Джорджа Мелони. Предупреждението идва само дни след като външният министър Антонио Таяни обяви, че не може да бъде изключена руска намеса във вота.

Проверка на италианските медии показва, че темата вече не е само политическо предупреждение - Департаментът за информация и сигурност DIS потвърди, че са въведени конкретни мерки за защита на изборния процес.

Мелони: Следим всичко

„Винаги сме напълно ангажирани с гарантирането на сигурността на тази страна във всяко едно отношение“, заяви Мелони пред новинарската емисия на РАИ. По думите й италианските институции наблюдават всички потенциални заплахи и са готови да реагират при необходимост.

„Следим всичко, което трябва да бъде следено. Има много неща, които ни безпокоят, но наблюдаваме всички тях“, добави премиерът.

Предупреждението придобива допълнителна тежест, след като самото италианско разузнаване потвърди, че защитата на изборите вече е предмет на конкретна подготовка.

Спецслужбите вече са задействали мерки

Генералният директор на DIS Виторио Рици заяви, че мерките за защита на свободата на изборния процес вече са въведени. По думите му въпросът не засяга само Италия, а всички европейски държави, в които предстоят избори през 2026 и 2027 г.

Мерките са предприети и в съответствие с препоръки на парламентарния комитет за контрол върху разузнавателните служби COPASIR. DIS координира двете основни италиански разузнавателни структури - AISI, която отговаря за вътрешната сигурност, и AISE, която работи зад граница.

Таяни: Опит може да има

Първи публично вдигна тревогата външният министър и вицепремиер Антонио Таяни. Той заяви преди срещата на външните министри на ЕС в Ирландия, че опити за влияние върху изборите в европейски държави не могат да бъдат изключени.

„Убеден съм, че това може да се случи, затова трябва да действаме предварително“, каза Таяни. Той допълни, че би било „наистина неприемливо“ Русия да се опитва да въздейства върху свободното волеизявление на гражданите в държави от ЕС.

Италианският външен министър подчертава, че Рим не разглежда риска само през изборите. Според него страната може да бъде мишена и на по-широки хибридни операции, включително кибератаки. Таяни заяви, че атаки от руски хакери срещу италиански дипломатически представителства и Министерството на външните работи се регистрират редовно.

24-часова защита

От началото на годината в италианското външно министерство действа нова генерална дирекция, която се занимава със сигурността както на политическо, така и на оперативно ниво. Създадена е и оперативна зала, която работи 24 часа в денонощието и има задача да реагира при кибератаки срещу дипломатическата система на страната.

Таяни припомни като пример кибератаката срещу сайта на външното министерство при първото посещение на украинския президент Володимир Зеленски в Италия. Според него подобни случаи показват защо властите трябва да се подготвят предварително за защита и на изборния процес.

Салвини не споделя тревогата

Темата вече предизвика разминаване и вътре в управляващия лагер. Вицепремиерът Матео Салвини заяви, че не знае дали Таяни разполага с допълнителна информация, но според него в Европа се създава прекомерна „антируска тревога“.

Салвини подчерта, че италианските граждани сами определят политическия си избор и каза, че не очаква те да гласуват под влияние на Русия, Китай, САЩ или друга външна сила. Така предупреждението за евентуална намеса вече се превърна и в тема на политически спор в самото управление.

Вотът идва в ключов момент за Мелони

Парламентарните избори трябва да се проведат през 2027 г., а именно днес правителството на Мелони достигна исторически момент - след 1413 дни на власт то стана най-дълго управлявалият кабинет в историята на Италианската република, изпреварвайки второто правителство на Силвио Берлускони. Самата Мелони заяви, че през следващата година управлението й отново ще се яви пред избирателите и те ще решат дали да му дадат нов мандат.

На този фон италианските служби вече третират защитата на предстоящия вот като конкретна задача за националната сигурност. Засега италианските власти говорят за риск и възможни опити за влияние, а не за установена руска операция срещу изборите.