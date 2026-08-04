Италианските власти вдигат 27 града под тревога. Адът идва от Сахара

Истински климатичен кошмар затисна съседна Италия! Страната обявява най-високата и опасна степен на предупреждение – червен код – за абсолютно всички свои 27 големи града в четвъртък, 6 август. Новината бе съобщена официално от Министерството на здравеопазването в Рим и моментално взриви медиите на Апенините.

Четвъртата за това лято зловеща гореща вълна буквално изпепелява Ботуша и отказва да си тръгне. Властите са в паника, тъй като за първи път през тази година екстремният червен код удря едновременно абсолютно всички ключови градски центрове.

Хронология на ужаса

Ситуацията ескалира с часове. Във вторник и сряда 25 града вече се бореха с непоносимите температури под знака на червения код. Последните два бастиона, които удържаха фронта с по-лекия жълт код – Месина и Реджо Калабрия – също капитулират в четвъртък и светват в червено.

Удар по млади и здрави

Червеният код не е просто статистика, а сигнал за потенциална извънредна ситуация за общественото здраве. Опасността е толкова голяма, че този път заплахата не е само за възрастните и хронично болните, но и за младите и напълно здрави хора.

Властите издадоха драконовски препоръки към населението и милионите туристи, като наложиха пълна забрана за

излизане под слънцето между 11:00 и 18:00 часа и препоръчаха оставане на закрито и на хладно и постоянна хидратация за хора и животни.

Кошмарът идва от Сахара

Термометрите в много райони вече заковаха безмилостните 40 градуса по Целзий. Метеоролозите вещаят, че спасение няма да има поне до края на седмицата. Виновник за невиждания ад е мощен северноафрикански антициклон, който се е настанил трайно над Средиземно море и бавно, но сигурно задушава голяма част от Европа.