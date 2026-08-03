Търсят жена за вице на Гюров. Балонът за Кандев се спука

Георги Кандев няма да го пуснат като кандидат за вицепрезидент на Гюров на изборите по няколко причини.

Първо, защото в двойка с него нежният Гюров не изглеждал достатъчно мъжествен, пише Топ преса.

За да се подчертае мъжкото начало в тяхната двойка, на Гюров щяла да се търси по-женствена дама и то из арт средите.

При предизвестената загуба на двойката, на кандидат вицето ще се предложи светло политическо бъдеще, а голямата цел на ПП и ДБ била да стигат до балотаж и да направят почетна загуба от Илияна Йотова.

Другата причина да се сменя коня в двойката за президент бил скандалът, в който криминалният герой с държавно дотираната Пътна помощ Картофа забърка Кандев.

Картофа се появи в популярен youtube подкаст, за да каже, че били дългогодишни приятели с Кандев, но после бившият и.ф. главен секретар започнал да го рекетира и да иска му взима 50% бизнеса.

Твърди се, че зад Кандев стоят Ивайло Мирчев и Капитал, като именно те са го накарали да се изтегли неочаквано от МВР и да се втурне в новото поприще на политиката.

Това означава, че занапред, макар да се оттегли от президентската надпревара, вероятно ще получи възможност да се доказва на политическата сцена, там, където е неговата страст.

За оттеглянето на Георги Кандев от надпреварата стана ясно и от подкрепата на Асен Василев към кандидата Гюров. Лидерът на ПП не одобряваше Кандев, като твърдеше, че не го познават.