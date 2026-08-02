Партията на Румен Радев с мощен десант по морето

Партията на Румен Радев „Прогресивна България“ (ПБ) стартира експресно изграждане на структури в област Бургас, с планове за обхват на 13-те общини до 15 август, съобщи "Флагман". До дни предстои общинска конференция за избор на лидер, като сред кандидатите за ръководни постове има действащи общински съветници.

До 15 август

Областният координатор Георги Маджаров съобщи пред "Флагман", че плановете на „Прогресивна България“ са до 15 август да имат партийни организации в по-голямата част от 13-те общини в Бургаска област. На практика това няма да е трудно, защото партията на Румен Радев е в подем и желаещи никак не липсват, още повече че предстоят местни избори и мнозина виждат в ПБ ракетата-носител, която да ги изстреля в общинските съвети по места или дори на кметските столове, казва "Флагман".

По информация на сайта общински председател на ПБ в Бургас ще стане човек, който не е народен представител в момента, но бил „силно отдаден на каузата“. Става въпрос за авторитетно име, добре познато в целия град.

Номинациите

В Несебър за председател се сочи адв. Виктор Паскалев, който е първа резерва в списъка с кандидат-депутати, в Поморие – зам.-областният Веселин Анестиев, в Царево – губернаторът Дико Диков. С интерес ще се очаква номинацията за Созопол. По информация на "Флагман" има две опции, които в момента са на масата, и националното ръководство трябва да вземе решение за тях.

Областният управител Дико Диков ще оглави структурата в Царево, а зам.-областният Веселин Анестиев - в Поморие.

Фаворит за председател в Средец е политологът Станислав Бъчваров, а за Айтос партията няма подходящ човек, но със сигурност при избора ще надделее позицията и на настоящия зам.-вътрешен министър и доскорошен зам.-кмет на община Айтос Калоян Калоянов.

В последните две-три седмици "Прогресивна България" започна партийно строителство в цялата страна. От формацията на Румен Радев обявиха, че до началото на кандидат-президентската кампания - 25 септември ще имат партийни организации във всяка една от 265-те общини. Първи бяха Монтана и Свиленград. В граничния град председател на ПБ стана бургазлията Стамо Димитров.