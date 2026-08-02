На Радев му писна от гафовете им и ги смъмри

Серията гафове на депутати от "Продължаваме промяната" породили гнева на лидера Румен Радев. Последната свада в парламента, неовладяна от председателя Михаела Доцова, бе обидата на Костадин Проданов към колежката му от ГЕРБ Теменужка Петкова и последвалият опит на Ирина Асиова-Диамант да спаси реномето му, успявайки да се самозакопае като дама и журналист - според мнозина, пише агенция ПИК. Диамант изключително грубо нападна топ коментатора на ПИК Соня Колтуклиева и шефката на държавната психиатрия д-р Цветеслава Гълъбова.

Тук се намесил лидерът на "Прогресивна България" лично, привиквайки на килимчето двамата самоорезилили се депутати. Радев вече веднъж е правил това подобно на всеки военен - да изисква обяснения от хората си за абсурдни коментари, като на килимчето били привикани Слави Василев и Владимир Николов.

Този път бил ред на Ирина Диамант и Проданов, които били смъмрени от премиера. Извинението на двамата в сайта на СБЖ било изрично поискано от Румен Радев, пише още ПИК.

Според депутати от ГЕРБ бившият министър на финансите Теменужка Петкова се заканила да съди Проданов за грубостта му, но се оказало, че няма право на това, твърди "Уикенд". По Конституция народният представител не отговаря за изказа си по време на дебати от трибуната и обидата, дори и оправдана с финансите на държавата, нямало как да е повод за съдебно преследване.

Радев поискал още народни представители, замесени в скандали, да минат на по-задна линия. Като председател на бюджетната комисия Проданов нямало как да остане извън светлината на прожекторите, но Владо Николов и Слави Василев, редом с Ирина Диамант били помолени с остри думи да стоят встрани от социалните мрежи и медийните микрофони, за да не излагат партията още преди стотния ден на управлението й.