Една съставка превръща печените картофи в кулинарен шедьовър

Перфектните печени картофи трябва да бъдат хрупкави отвън и меки като пух отвътре, но постигането на този ефект невинаги е лесно. Оказва се обаче, че има един прост трик, който може напълно да промени крайния резултат. Според WalesOnline тайната се крие в обикновения грис, който създава апетитна златиста коричка и запазва вътрешността на картофите мека и сочна. Рецептата е на кулинарната авторка Анджела Патроне, която използва този метод от години.

Защо точно грис

Според Анджела Патроне грисът има способността да извлича влагата от външния слой на картофите още преди печенето. Така при високата температура във фурната се образува тънка, изключително хрупкава и златиста коричка.

„Когато се поръси върху задушени картофи преди печене, грисът в тази рецепта създава невероятно хрупкава, златиста коричка, като извлича влагата от външния слой“, обяснява Патроне пред WalesOnline.

По думите й грисът абсорбира излишната влага и благодарение на по-високото си съдържание на протеини създава крехка, но здрава коричка, която не позволява картофите да станат кашкави.

Подготовката започва още при варенето

За рецептата са необходими:

1 килограм картофи;

3 супени лъжици грис;

морска сол;

олио.

Картофите се обелват и се нарязват на приблизително еднакви по големина парчета, за да се сготвят равномерно.

След това се изплакват добре, за да се отстрани излишното нишесте, и се поставят в тенджера със студена подсолена вода.

Студената вода е задължителна

Патроне подчертава, че картофите трябва да започнат да се варят в студена, а не в гореща вода.

Причината е, че така топлината прониква постепенно и картофите се сваряват равномерно отвън навътре. Ако се поставят директно в гореща вода, външната част омеква прекалено бързо, докато вътрешността може да остане недоварена.

След като водата заври, картофите се варят около 10 минути.

Кърпата прави голямата разлика

След сваряването картофите се отцеждат, но не се изваждат веднага от тенджерата. Вместо това се покриват с чиста кухненска кърпа и се оставят така за 10-15 минути.

Кърпата попива парата, задържа топлината и позволява на картофите да се подсушат добре. Именно тази стъпка помага грисът по-късно да полепне равномерно по повърхността.

Тавата също трябва да бъде гореща

Докато картофите почиват, фурната се загрява до 200 градуса.

Тавата за печене се поставя предварително във фурната, а след като се нагорещи, в нея се налива растително олио. То също трябва да се загрява около осем минути.

Така картофите започват да се запичат веднага щом бъдат поставени върху тавата, което допринася за образуването на хрупкава коричка.

Разклатете ги с гриса

След като картофите леко изсъхнат, върху тях се поръсва грисът.

Тенджерата се затваря с капак и се разклаща енергично, така че всяко парче да се покрие възможно най-добре. След това картофите внимателно се прехвърлят върху горещата тава и се обръщат така, че всички страни да се покрият с нагорещеното олио.

Печенето е на два етапа

Картофите се пекат първо 30 минути при 200 градуса. След това температурата се намалява до 180 градуса и печенето продължава още около 25 минути.

Този двуетапен метод позволява първо да се образува плътна и хрупкава коричка, а след това вътрешността да стане напълно мека и пухкава, без картофите да изгарят отвън.

Според WalesOnline именно комбинацията от предварително сваряване, подсушаване, грис и добре загрято олио превръща обикновените печени картофи в ястие с ресторантски вкус и текстура.