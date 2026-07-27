Бабината лятна чорба се готви със зеленчуци от градината. И е витаминозна бомба

Докато градските хора се чудят как да се спасят от жарките летни температури с вносни студени супи, българското село отдавна е открило перфектното спасение. Лятната чорба (наричана в някои региони „градинарска“) е истински кулинарен шедьовър, който събира в една тенджера най-свежите дарове на природата. Нейната магия се крие в това, че тя е лека, изключително икономична и се приготвя буквално за минути от зеленчуци, които всеки има в хладилника или на двора. Тя се яде еднакво сладко както топла, така и студена, превръщайки се в истински хит на трапезата.

Тайните на баба

Истинският детайл, който отличава автентичната лятна чорба от обикновената зеленчукова супа, е застройката и ароматният завършек. Традиционно тя не се застройва с яйце, за да не тежи на стомаха в жегите, а се засилва с кисело мляко или се подкиселява с малко лимонов сок или джанки. Другата голяма тайна е бруталното количество пресни билки – магданоз, копър и задължително девесил или джоджен, които придават онзи неповторим, носталгичен аромат на детство. Ето и точната рецепта за този кулинарен феномен:

Рецепта-трепач: Как да я приготвите у дома

Необходими продукти:

Олио или масло – 3-4 с.л.

Зелен лук или стар лук – 1 глава

Пресен чесън – 2-3 стръка

Чушки (зелени и червени) – 2 броя

Моркови – 1 брой

Домати (настъргани или на кубчета) – 2 броя

Картофи – 2 броя

Тиквичка – 1 малка

Фиде или ориз – 1 шепа

Сол, червен пипер, черен пипер – на вкус

Пресни магданоз, копър и джоджен

Начин на приготвяне:

В дълбока тенджера загрейте мазнината и задушете ситно нарязаните лук, чесън, морков и чушки, докато омекнат. Поръсете с една чаена лъжичка червен пипер за разкошен цвят и веднага залейте с около 1,5 литра гореща вода. Добавете нарязаните на малки кубчета картофи и тиквички. Оставете чорбата да ври на умерен огън около 15 минути.

След това изсипете настърганите домати и шепата фиде (или ориз). Варете още 10 минути, докато фидето омекне напълно. Дръпнете тенджерата от огъня и я взривете с обилно количество ситно нарязани пресни подправки. Сервирайте със студено кисело мляко и люта чушка по желание!

