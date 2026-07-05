Забравете газираното от магазина! Тези домашни рецепти са прекрасни

Домашните безалкохолни напитки са свежа и по-здравословна алтернатива на купените газирани напитки, които често съдържат много захар и консерванти. Със сезонни плодове, пресни билки и няколко прости съставки може да се приготвят истински витаминни коктейли, които утоляват жаждата в жегите. Изданието EVZ предлага пет лесни рецепти, подходящи за всяка кухня. Те не изискват специални умения, а само хубави продукти и малко време за охлаждане.

Класическа лимонада с мента

Това е традиционна комбинация, която не излиза от мода заради чистия цитрусов вкус и силния освежаващ ефект.

Необходими са 4 големи лимона, 1 литър студена вода, 3-4 супени лъжици мед или захар, шепа прясна мента, кубчета лед и резенчета лимон за сервиране.

Лимоните се изстискват и сокът се смесва със студената вода. Добавя се мед или захар и се разбърква добре, докато подсладителят се разтвори. Листата от мента се намачкват леко с пръсти, за да пуснат аромата си, и се добавят в кана с лед и резенчета лимон. Най-добре е напитката да престои 20-30 минути в хладилник преди сервиране.

Лимонада с ягоди и босилек

Тази рецепта съчетава сладостта на ягодите с леко пикантния аромат на босилека. Получава се по-нестандартна, но много свежа напитка.

Трябват 250 грама зрели ягоди, 3 лимона, 1 литър газирана минерална вода, 2-3 супени лъжици мед, 6-8 листа босилек и лед.

Ягодите се пасират до гладка смес. Ако искате напитката да бъде по-бистра, пюрето може да се прецеди през цедка. След това се смесва с прясно изцеден лимонов сок, мед и газирана вода. Накрая се добавят листата босилек и много лед.

Домашен студен чай с праскови

Студеният чай е добър избор за хората, които искат лека напитка с мек ободряващ ефект през деня.

За него са нужни 2 пакетчета качествен черен чай, 2 добре узрели праскови, 1 литър вода, 2 супени лъжици мед, сок от половин лимон и лед.

Чаят се запарва в един литър вода и се оставя да изстине напълно. Прасковите се почистват от костилките и се пасират с меда и лимоновия сок. Плодовата смес се добавя към охладения чай, разбърква се добре и се сервира във високи чаши с лед.

Сок от диня с лайм и мента

Това е една от най-леките летни напитки. Динята съдържа много вода и е особено подходяща за горещите дни, когато организмът бързо губи течности.

Необходими са 600 грама диня, по възможност без семки, сок от един лайм, няколко стръка мента и лед.

Парчетата диня се поставят в блендер и се пасират до гладка смес. Добавят се пресният сок от лайм и листата мента, след което всичко се разбива още няколко секунди. Напитката е най-хубава веднага след приготвяне, поднесена с много натрошен лед.

Лимонада с краставица и джинджифил

Това е вариант за хората, които харесват по-остър и свеж вкус. Краставицата охлажда, лимонът дава киселинност, а джинджифилът добавя лека пикантна нотка.

Нужни са 1 голяма прясна краставица, 2 лимона, 1 литър негазирана вода, парче корен от джинджифил около 2-3 сантиметра и 2 супени лъжици мед.

Краставицата се нарязва на тънки резени, а джинджифилът се настъргва на ситно. Лимоните се изстискват. Всички съставки се поставят в стъклена кана, заливат се с вода, добавя се мед и се разбърква добре. Напитката се охлажда преди сервиране.

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