Много шофьори съжаляват за избора си. Кой цвят на колата е най-труден за поддръжка?

Цветът на автомобила не е само въпрос на вкус и външен вид. Той може да реши колко често колата ще изглежда мръсна, колко ясно ще личат драскотините и колко време ще отива за поддръжка. Черното остава един от най-популярните избори, но и един от най-взискателните за всекидневна грижа. Причината е проста - върху тъмната боя светлият прах, полените и дребните следи се виждат много по-лесно.

Черното изглежда луксозно, но се цапа видимо

Много купувачи избират черен автомобил, защото изглежда елегантно, сериозно и подхожда на почти всеки модел. Точно този ефект обаче има и обратна страна. Колата може да изглежда безупречно веднага след автомивка, но само след няколко часа по нея вече да се виждат прашинки, водни петна или леки следи от пътя.

Проблемът не е, че черната кола се цапа повече от останалите. Тя просто показва замърсяването по-ясно. Повечето прах, пясък и полени са със светъл цвят, а върху тъмна повърхност контрастът е силен. Затова дори малки частици се набиват на очи.

Драскотините също изпъкват повече

Черната боя издава не само мръсотията, но и дребните дефекти. Фини драскотини, следи от неправилно миене, водни петна и леки ожулвания се виждат по-ясно, защото нарушават тъмната, равна повърхност. Това прави черния автомобил труден избор за хора, които държат колата винаги да изглежда като нова.

Ако собственикът няма проблем да мие и полира често, черното може да остане отличен избор. Но ако колата се кара всекидневно, стои навън и се използва по прашни улици или извън града, поддръжката бързо става по-ангажираща.

Къде черната боя страда най-много

Условията на каране имат голямо значение. Черен автомобил, който често минава по неасфалтирани пътища, ще изглежда замърсен много по-бързо. Същото важи за райони със силен поленов сезон, много дървета, падащи листа или прашна градска среда.

Това не означава, че боята е по-слаба. Означава, че всяко замърсяване се вижда по-ясно. При хора, които държат на перфектния вид, това води до по-чести посещения на автомивка, повече полиране и по-внимателно подсушаване след миене.

Бялото е по-практично, но не е безгрешно

Белият цвят често се смята за по-лесен за поддръжка, защото отразява светлината и прикрива част от фините драскотини и следи от миене. Той не показва светлия прах толкова силно, колкото черното. Затова за много шофьори бялата кола изглежда чиста по-дълго.

Но и тук няма пълно спасение. Кал, тъмни пръски, катран, следи от гуми и мръсотия след дъжд личат повече върху бяла каросерия. Всеки цвят има своя недостатък - разликата е какъв тип замърсяване показва най-силно.

Сивото и сребристото са най-добрият компромис

За хора, които не искат да мият и полират колата постоянно, сивото и сребристото са по-практичен избор. Те прикриват по-добре дребния прах, леките следи и част от несъвършенствата по боята. Неслучайно експерти по автомобилна поддръжка често ги посочват като цветове, които изглеждат чисти по-дълго от черното.

Тези цветове не правят автомобила по-малко мръсен, но замърсяването се слива по-добре с повърхността. Това ги превръща в добър вариант за шофьори, които искат колата да изглежда прилично между две измивания, без да жертват напълно елегантния вид.

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