ЕК с историческо решение за новите коли

Задава се историческа промяна с новите коли в Европа.

Европейската комисия планира напълно нов подход за борба с превишената скорост по пътищата. Само след няколко години всеки нов автомобил на пазара може да получи система, която позволява отдалечен контрол на темпото директно през сателит. Това на практика означава, че при нужда колата ви ще може да бъде спирана принудително от разстояние.

Информацията излезе наяве благодарение на британска информационна агенция и веднага предизвика огромна вълна от коментари в автомобилния свят. В случая изобщо не става дума за поредния неподкрепен с факти слух, а за съвсем реална амбиция на Европейския съюз, пише "Аутомедия". Идеята е тази технология да стане абсолютно задължителна за всички видове превозни средства, които ще се продават на територията на 27-те страни членки от 2030 година.

Това решение ще принуди автомобилните производители да оборудват задължително цялата си моделна гама със съответния хардуер и софтуер. По този начин сателитите ще могат да следят точната позиция на всяка кола в близост до зони с ограничения на скоростта и при нужда да се намесват в реално време, за да намалят автоматично темпото на нарушителите.

Важно е да се отбележи, че тази намеса в управлението на автомобила ще се случва напълно плавно, докато скоростта не се изравни с разрешената. Целта на инженерите е шофьорите да не бъдат изненадвани от външната намеса, за да се избегне всякакъв риск от катастрофи.

Амбициозният план на Европейската комисия веднага си навлече сериозни критики. Според противниците на идеята подобна мярка всъщност ще застраши сигурността на пътя. Брайън Грегъри, който отговаря за политиките в Британския алианс на шофьорите, заяви пред вестник "Телеграф", че предложението на Брюксел е чисто безумие и има много по-голям шанс да предизвика инциденти, отколкото да ги предотврати.

Критиците изтъкват и други сериозни аргументи, като поставят под голям въпрос надеждността на подобна технология. Основните притеснения са свързани с потенциално хакване на колите и брутално нарушаване на поверителността на личните данни на шофьорите. От другата страна на барикадата обаче Брюксел и организациите за пътна безопасност с лека ръка пренебрегват тези доводи. Тяхното оправдание е, че системата има потенциала да намали смъртните случаи по пътищата с до 20%.

За да тушира напрежението, ЕС побърза да уточни, че към днешна дата предложението е напълно проучвателно. Властите добавят, че плановете не засягат Обединеното кралство, тъй като страната вече е извън съюза. Тази "вратичка" обаче изглежда крайно нереална за хората от бранша. Причината е проста – за автомобилните гиганти би било икономически неизгодно и твърде скъпо да произвеждат коли без тази технология специално и за британския пазар.

При всички положения тази технология за отдалечено ограничаване на скоростта ще комбинира класическия GPS, прецизни сателитни данни и камери, които разпознават пътните знаци по маршрута ни. На практика нещата ще изглеждат така: специални сателити ще засичат местоположението на автомобила и ще изчисляват моменталната му скорост в реално време. Благодарение на постоянната връзка между космоса и бордовите камери в колата, при превишаване на лимита компютърът веднага ще реагира. Системата ще задейства сателитния си арсенал и ще принуди водача да отпусне газта, докато колата не влезе в позволените граници. Програма, която звучи стряскащо за всеки фен на шофирането.

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