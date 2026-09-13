Дунав губи още сантиметри. Хидроложката обстановка остава усложнена
Няма нови заседнали кораби, но ниските води продължават да затрудняват движението по реката
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Няма нови заседнали кораби, но ниските води продължават да затрудняват движението по реката
Той очаква АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша заповед за ограниченията за движение на камионите
Комисията планира напълно нов подход за борба с превишената скорост по пътищата
Към момента властите не дават подробно обяснение
Дунав мост работи в една лента след ремонт, засега няма струпвания
Специален фокус в борбата със замърсяването се поставя върху децата, които са най-уязвими
От пътната агенция призовават шофьорите да спазват правилата за движение
Нови правила за транспорт, сгради и авиация на първо четене в Народното събрание
Пътуващите към Кулата ще преминават двупосочно в тръбата за София на тунел „Люлин“
Мярката обаче не универсална
Поетапно движението ще се ограничава в аварийната лента
Спирането на трафика през нощта ще е за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка
От Министерството на образованието и науката подготвят промени в Закона за предучилищното и училищното образование
Кабинетът с ключови поправки в закона за шофьорите
За да не се затруднява трафикът предвидените строителни дейности ще се извършват през нощта
Освен ограничението за посетителите паркът ще въведе и персонализирани билети
Причината са пътни инциденти
Издигнати са табели, които информират хората, изпращащи близките си
Много от шофьорите са на мнение, че тази скорост е прекалено ниска
Ще бъде ограничено движението на камиони над 20 т