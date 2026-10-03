Бащата на комунизма Жан Виденов се пропи

Бившият премиер Жан Виденов предизвика сериозен пожар във вилната зона на село Марково, след като под въздействието на алкохол запалил сухи отпадъци в имота си. Пламъците бързо са се разпространили заради силен вятър, излизайки извън пределите на двора му и обхващайки над 400 кв. м сухи треви.

Благодарение на бързата намеса на съседи, доброволци и 3 пожарни екипа, огънят е бил овладян на броени метри от ел. таблото на неговата съседка Иванка Глухова. Кметицата на селото Десислава Терзиева и местни жители потвърдиха за опасния инцидент.

Проблемите на бившия политик с чашката датират от години и са станали причина за загубата на неговата преподавателска кариера. През 2020 г. той бе съкратен от висше училище в Пловдив, където се появявал на лекции в нетрезво състояние пред своите студенти. Впоследствие нито един университет не му предложил работа заради зависимостта му.

Опитът му да се върне в политиката през 2021 г. с партия „Лявата алтернатива на България“ се провали, а бившите му съпартийци от БСП отказаха да го приемат обратно именно заради алкохолните му изцепки.

В момента 67-годишният Жан Виденов прекарва времето си между панелен апартамент в Пловдив и къщата си в Марково, където живее като домошар. Като бивш министър-председател той получава пълна пенсия от 2250 евро месечно, тъй като за този заеман от него пост не важи стандартният таван.

Семейството му няма финансови затруднения, а съпругата му Каталина Раднева Виденова върти успешен бизнес с производство и търговия на етерични масла чрез фирмата „Салвина“ ООД. Синът му Васил Виденов също е вече зрял мъж на 36 години, пише Уикенд.