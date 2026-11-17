Един от близките приятели на 18-годишната Милена, която беше прегазена от граничния полицай Емил Георгиев, разказа за ужасяващия момент на фаталния удар.

В нощта на трагедията Милена и приятелите ѝ са на ресторант в Драгоман. Около 4 часа сутринта заведението затваря и всички си тръгват – включително момичето и близките ѝ.

„Ние тръгнахме – трябваше да тръгнем по тротоара, но той беше зает и излязохме на пътя. Имаше спрени коли пред ресторанта. Има и оградни платна, трябваше да подминем автомобилите, за да се качим на тротоара. Точно да се качим на тротоара – и отзад дойде кола с бясна скорост, за секунди. Нямах време дори да се пресегна, да я дръпна, аз бях до нея“, разказва неин приятел, който е бил до нея в последните ѝ минути живот, цитиран от bTV.

Автомобилът се е движил с висока скорост, а шофьорът видимо е бил под влиянието на алкохол, разказва свидетел.

„За мен скоростта беше над 80. Беше във видимо нетрезво състояние. Аз се затърчах, държах я нея, той излезе от автомобила и повтаряше: „Аз нищо не съм направил, нищо не съм направил“, разказва приятелят на Милена.

Приятелите на Милена категорично отричат в заведението да е имало напрежение, а момичето и граничният полицай Емил Георгиев не са имали взаимоотношения.

„Не знам тя това момче дали го е виждала и преди това. В социалните мрежи говорят: „Какво прави тя в 4 часа?“ Какво, няма право да се забавлява ли? Настояваме да си получи заслуженото. Не като всички останали. После неговият живот си продължава, а Милена вече я няма“.

„Българският народ трябва да си отвори очите – много е страшно, не е нормално да си отиват толкова млади хора“.