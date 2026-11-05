Развръзка с бедстващия танкер край Варна! Турски кораб го изтегли на юг

Нова развръзка с авариралия танкер „Ментор“, който часове наред дрейфуваше в Черно море край българския бряг. Плавателният съд, натоварен с близо 11 000 тона слънчогледово олио, вече се намира далеч от Варна, съобщава БНТ.

През нощта към него се е присъединил кораб от Турция, който го е поел на буксир и го изтегля в южна посока. По-рано танкерът се носеше свободно във водите край Шабла и нос Калиакра.

Скъсано въже остави танкера да дрейфува

Аварийната ситуация възникна по време на буксирна операция, започнала от румънското пристанище Констанца. Танкерът е бил теглен от влекача „Рамазан Бей“, но въжетата на буксирната линия се скъсали и плавателният съд останал без възможност да продължи по планирания маршрут.

В резултат „Ментор“ започнал да дрейфува в западната част на Черно море. Рано тази сутрин корабът все още се е намирал в български териториални води, в района на нос Калиакра.

По-късно през нощта към танкера се присъединил плавателен съд от Турция. Според последната информация на БНТ той вече изтегля „Ментор“ на юг, далеч от Варна.

Министерството на транспорта следи операцията

Още на 4 ноември Министерството на транспорта и съобщенията съобщи, че следи ситуацията и поддържа координация с ангажираните морски администрации. Установена е била и връзка със собственика на танкера.

От ведомството уточниха, че екипажът на влекача „Рамазан Бей“ поддържа контакт със службите за контрол на корабния трафик. След прекъсването на буксирната линия на влекача било разпоредено да остане в района на авариралия кораб.

По последната информация танкерът вече се придвижва на буксир в южна посока. Засега не е съобщено кое ще бъде крайното му пристанище и кога операцията ще приключи.