Битка за човешки живот в Балкана. Въздушна линейка в спешна акция

Спешна спасителна операция се разигра в района на хижа „Рай“ в Стара планина. Турист получи белодробен колапс - опасно състояние, при което белият дроб може частично или напълно да спадне. На помощ беше изпратена въздушна линейка, която евакуира пострадалия и го транспортира до болница в Пловдив.

Спешна намеса в сърцето на Балкана

Инцидентът е станал вчера сутринта, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст за БТА. Заради сериозността на състоянието на туриста е било необходимо бързо транспортиране до лечебно заведение. За целта е използван медицински хеликоптер, който е извел мъжа от планината.

Белодробният колапс, известен в медицината като пневмоторакс, може да настъпи при проникване на въздух в пространството между белия дроб и гръдната стена. Състоянието може да причини силен задух и болка в гърдите, а при тежки случаи представлява непосредствена опасност за живота. Причината за конкретния инцидент не се съобщава, както и актуалното състояние на пострадалия след приемането му в болница.

Спасителите с предупреждение към туристите

Въпреки вчерашния инцидент условията за туризъм в планините днес остават добри, уточниха от ПСС. Времето е предимно слънчево, но във високите части има разкъсана облачност и умерен вятър.

Планинските спасители напомнят, че дори при благоприятна прогноза преходите трябва да бъдат съобразени с физическите възможности на туристите, маршрута и необходимата екипировка. При внезапно влошаване на здравословното състояние бързото подаване на сигнал на телефон 112 може да се окаже решаващо.