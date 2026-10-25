Часовникът пак ни изигра номер. Но скоро всичко може да се промени

Местенето на часовника два пъти годишно може скоро да се окаже в историята. Европейската комисия отново се зае с отмяната на сезонната смяна на времето, а резултатите от ново мащабно проучване се очакват до края на годината. Те могат да дадат тласък на решение, което европейците чакат от години.

Брюксел подготвя нов ход

Тази сутрин България премина към зимното часово време. Точно в 4:00 часа стрелките бяха върнати с един час назад и отново стана 3:00 часа. Така получихме допълнителен час сън, но от днес вечерите ще започват със стъмване по-рано.

Голямата новина обаче е, че Европейската комисия възобнови усилията за премахване на досадната практика. През февруари започна ново проучване, което трябва да приключи до края на 2026 г. То ще оцени икономическите, социалните и екологичните последици от евентуалната отмяна на сезонната смяна.

Според официално съобщение на финландското правителство след приключването на анализа Европейската комисия ще обсъди следващите стъпки. Това означава, че още през следващите месеци темата може да получи нов политически тласък. Засега обаче няма определена дата за окончателно решение.

Милиони европейци искат край

Идеята изобщо не е нова. Още през 2018 г. Европейската комисия предложи часовниците да спрат да се местят два пъти годишно. Причината беше мащабно обществено допитване с 4,6 милиона участници, при което 84% подкрепиха премахването на сезонната промяна.

През 2019 г. Европейският парламент също одобри идеята. Реформата обаче заседна в Съвета на ЕС, тъй като държавите членки не успяха да постигнат обща позиция. Основният спор е кое време да остане постоянно - лятното или зимното.

Европейските държави имат различно географско положение и интереси. Ако всяка избере самостоятелно часовото си време, могат да възникнат затруднения за транспорта, бизнеса и международните връзки. Затова Брюксел настоява за координирано решение.

Кога ще местим часовника отново

Докато Европа не постигне окончателно споразумение, действащите правила остават в сила. Следващото преместване на стрелките е насрочено за 28 март 2027 г. Тогава в 3:00 часа ще преминем към лятното часово време и часовниците ще бъдат преместени направо на 4:00 часа.

Засега няма гаранция, че това ще бъде последната смяна. Но новото европейско проучване създава възможност дългогодишният спор най-после да бъде разрешен. Ако държавите членки постигнат съгласие, неприятният ритуал с въртенето на стрелките два пъти годишно действително може да остане в миналото.