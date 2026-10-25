Последни топли часове преди промяната. Идат мъгли, студ и порои

Слънчева и сравнително топла неделя ни очаква днес, но времето подготвя сериозен обрат. Температурите ще достигнат 20 градуса, а сутрешните мъгли постепенно ще се разсеят. Още в началото на новата седмица обаче ще нахлуе по-хладен въздух, а в събота се очакват валежи, които на места може да бъдат значителни.

Слънчева неделя с температури до 20 градуса

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. До обяд в много равнинни райони ще бъде мъгливо, а следобед над Югозападна България облаците ще се увеличат. На изолирани места, главно в планините, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, в София - около 16 градуса. В Западна България ще бъде почти тихо, а на изток ще духа слаб югоизточен вятър.

В планините също ще преобладава слънчево време. Следобед над масивите в Югозападна България ще се появят повече облаци, като на отделни места са възможни слаби превалявания. Ще духа слаб до умерен южен вятър. На 1200 метра температурата ще достигне около 14 градуса, а на 2000 метра - около 7 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но преди обяд на много места видимостта ще е намалена. Следобед ще се появи слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще са около 16-17 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението ще бъде слабо - 1-2 бала.

Още утре идва захлаждането

В понеделник вятърът ще се обърне от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлуе по-хладен въздух. Облачността ще се увеличи, особено над Западна България, а в югозападните райони на отделни места ще превали.

Във вторник и сряда в западната половина от страната вятърът ще отслабне, а на места ще стихне. В Източна България ще духа предимно умерен североизточен вятър. Облачността ще бъде променлива, като във вторник сутринта на изток все още са възможни превалявания. В сряда слънцето ще се показва по-често, но сутрешните температури ще паднат до 1-6 градуса, а дневните ще бъдат между 11 и 16 градуса. По речните долини и в котловините отново ще има условия за мъгли.

В края на седмицата се задават сериозни валежи

В четвъртък северозападният вятър отново ще се усили. От запад бързо ще нахлуят облаци и на места ще завали дъжд. В петък ще остане предимно облачно, но валежи ще има само в отделни райони, а вятърът постепенно ще отслабне.

По-сериозната промяна се очаква в събота. Валежите от юг и запад отново ще се активизират, като вероятността на места да бъдат значителни е повишена. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще се усили в Източна България. Така след сравнително приятната неделя страната ще изпрати октомври със захлаждане, повече облаци и завръщане на дъждовете.