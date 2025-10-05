На японците им писна от туристи! Нови мерки
Въпреки това Япoния e oбявeнa зa нaй-дpyжeлюбнaтa cтpaнa в cвeтa
Испанци пръскат туристите с вода
Свръхтуризмът е факт.
В какво състояние са родните ни плажове?
Извършва се ежедневен мониторинг
Любимият круиз на българите. Всички си мечаят за него
Направено е проучване, което показва най-популярните дестинации
Мира Янова: Ком - Емине е прегръдка за България
А по Камино намираш приятели и любов
Европа извън туристическите маршрути: 10 места, които си струва да посетим
European Best Destinations публикува годишната си класация
От 60 до 250 лева за нощувка по Великден
Над 1 милион пътувания очакват през първата десетдневка на май
Ангелкова предлага да има консултативен съвет за дигитализация в туризма
Министърът на туризма Николина Ангелкова предложи по време на форум да бъде създаден Консултативен съвет за дигитализация в сектора, като органът ще б...
Форум за туризма в Кюстендил
Местните власти и бизнесът обсъждат развитието на сектора Днес в Кюстендил започна тридневна среща, организирана от Асоциацията на българските туропе...
Кадрите и рекламата остават основните проблеми на българския туризъм
Снимка: БГНЕС архив
Очакват задълбочаване на кризата с кадрите в туризма през 2019 г.
Проблем номер едно на туристическия сектор остават кадрите. Това каза за БТА проф. Стоян Маринов от Икономическия университет във Варна в рамките на Ч...
Приходите от международен туризъм у нас 7,2% повече за януари-август 2018 г.
За периода януари-август 2018 г. приходите от международен туризъм в България възлизат на над 2,8 млрд. евро, като ръстът спрямо същия интервал на мин...
Повече от 2,8 милиона туристи от Дунавския регион посетили България през 2018 г.
Дунавският регион е изключително важен за българския туризъм, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на Седмия годишен форум на Стратегията на...