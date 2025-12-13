Експерти съветват: Кеш в левове няма да е излишен през януари

Банкови служители – тихо, дискретно, почти конспиративно – вече шушукат на свои близки и приятели: „Осигурете си кеш. В левове. И то не за ден-два, а за целия януари.“

Причината е прозаична. Очакват се смущения – временни, но реални – в работата на ПОС терминалите. Плащането с карта, този безотказен рефлекс на съвременния градски човек, може да се окаже капризно. Банкоматите? Те ще бъдат под натиск. Мнозина ще теглят евро банкноти, някои – без мярка, без мисъл за останалите, водени от познатия балкански инстинкт „да има“.

Затова съветът е прост, земен и – бих казал – елегантно старомоден.

Осигурете си достатъчно левове в брой за месец януари 2026 г. Примерно 1000. Все ще ги изхарчите – за храна, за транспорт, за дребните, но неизбежни разходи на всекидневието. До края на януари ще можете да плащате с левове в магазините без никакъв проблем. А след това – спокойно, без такси и без паника – до края на юни ще имате възможност да обмените останалите ви левове в банки и пощи, пише Стефан Минчев във "Флагман".

Това не е призив към недоверие. Това е призив към разум.

И тук идва моментът да се обърнем към младите – към Gen Z. Поколението, което живее в телефона си, плаща с едно докосване и често не знае как изглеждат банкнотите в портфейла. Ако имате деца, племенници или приятели от това поколение – кажете им. Настоявайте. Убедете ги.

Нека този път послушат нас, по-възрастните. Не защото сме по-мъдри по дефиниция, а защото помним времена, в които кешът спасяваше деня. Нека посрещнат новата година не само с дигитален оптимизъм, но и с няколко добре сгънати левови банкноти в джоба.

Преходът към еврото е знак за зрялост. Подготовката за януари – знак за интелигентност.

