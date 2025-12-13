Перфектни за закуска! Неустоими пухкави милинки

Ако се чудите с какво да накарате цялото семейство да бъде доволно и щастливо, то тези пухкави милинки определено ще го направят.

Необходими продукти:

брашно - 500 г

мая - 20 г жива

яйца - 1 бр.

прясно мляко - 150 мл топло

вода - 120 мл

оцет - 1 ч.л

сол - 1 ч.л

захар - 1 ч.л

сирене - 200 г

олио - 100 мл Начин на приготвяне:

Разтворете маята и захарта в топла вода оставяме, докато започне да се образува пяна. В дълбока купа сипваме прясното мляко, сол, яйцето, оцет и олиото.

Добавяме брашното, маята и постепенно и замесваме меко тесто. Оставяме да втаса в намаслена тава, докато обемът му се увеличи 3 пъти. Намасляваме си ръцете и оформяме малки топки, които редим в намаслена тава.

Поръсваме милинките със сирене и ги оставяме да втасат отново за 20 минути. През това време запържваме 1 супена лъжица брашно и 2 щипки шарена сол в горещото олио.

Още докато е топло, заливаме втасалите милинки и ги слагаме в загрята на 180-200 градуса фурна. Печем до зачервяване и след това ги намазваме с масло и покриваме с кърпа за 15 минути.

