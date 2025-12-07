4 шеф-готвача казаха един и същи трик за най-добри рохки яйца

Ако искате да получите рохко сварени яйца, е важно да знаете, че дори 1-2 допълнителни минути варене ще развалят резултата. Ето защо трябва да разберете колко дълго да варите яйцата, пише Express.

Изданието попита четирима готвачи за това и всички те дадоха един и същи отговор: идеалното време за варене на рохко яйце е 6 минути.

„Мога уверено да кажа, че

перфектното варено яйце зависи от това дали искате то да е течно, меко или твърдо.

За да получите кремообразен, течен жълтък, препоръчвам да го поставите на тих огън за 6 минути, след което веднага да го поставите в ледена баня за 2-3 минути, за да спрете готвенето. За средно добре сварено яйце гответе 8 минути, а за напълно твърдо сварено яйце гответе около 10-11 минути“, обясни разработчикът на рецепти и основател на The Cooking Foodie, Дейвид Давидов.

Той сподели и някои допълнителни съвета:

Гответе яйцата на стайна температура, за да предотвратите напукване;

внимателно ги потопете във вряща (не студена) вода;

Винаги използвайте ледена баня след готвене - това е тайната на лесното обелване.

Херман Чан, който споделя рецептите си в Инстаграм, потвърди, че за да получите перфектно яйце с течен жълтък, трябва да го варите 6 минути, започвайки от момента, в който водата заври.

„Докато яйцето се готви, водата трябва да къкри. След готвене яйцето трябва да се постави в ледена баня, за да се спре процесът на готвене“, каза той.

Херман също препоръча

да се добави една супена лъжица оцет към водата, за да се улесни беленето на яйцата.

Алисън Майрет, която ръководи блога за храна MealInspired, съветва да варите яйцата 6 минути, за да получите течен жълтък, 8 минути за средно сварени и 12 минути за твърдо сварени.

„Ако искам течни жълтъци, ще ги варя на тих огън точно 6 минути. Най-доброто време за средно сварени яйца, като крем, е 8 минути. За напълно твърдо сварени яйца настройвам таймера на 11 минути, което води до твърд, но не и тебеширен жълтък.

Веднага след готвене поставям яйцата в ледена баня за поне 5 минути.

Това спира процеса на готвене, предотвратява сиво-зелен пръстен около жълтъка и ги прави много по-лесни за белене“, обясни главният готвач и експерт по безопасност на храните Марк Макшейн.

Имаше обаче и други съвети как да се варят яйца с течни жълтъци.

Например, ето какво каза Хенри О'Конър, основател на британската марка Better Eggs: „Поставете яйцата в тенджера, залейте със студена вода, добавете щипка сол и оставете да заври напълно. След като сте сигурни, че яйцата се варят, изключете котлона, покрийте и ги оставете да престоят 1 минута. Тази бърза почивка ще ви даде мек и крехък резултат, без да преваряват. След това просто покрийте тенджерата и се насладете.“

