Рецептата на баба: супа с коприва и свинско месо

Супата от коприва с свинско месо е традиционно и питателно ястие, което съчетава свежестта на пролетната коприва с богатия вкус на месен бульон.

Приготвя се лесно и се поднася гореща, често с лъжица кисело мляко за по-мек и кремообразен вкус, гласи рецептата за деня на Bulgaria ON AIR.

Необходими продукти:

коприва - 300 г

свинско месо - 300 г

картофи - 2 бр. (300 г)

морков - 1 бр. (120 г)

лук - 1 глава

олио - 2 с.л.

червен пипер - 1 ч.л.

ориз - 2 с.л. (по желание)

сол - на вкус

черен пипер - 1/2 ч.л.

джоджен - 1 ч.л.

вода или бульон - 1.8 л

кисело мляко - за сервиране

Начин на приготвяне

Месото се измива, нарязва се на малки кубчета и се поставя в тенджера със студена вода. Вари се на умерен огън до омекване.

Копривата се почиства с ръкавици, измива се добре и се попарва за 2 минути с вряла вода. След това се отцежда и се нарязва на ситно.

Лукът се нарязва на ситно, а морковът – на кръгчета. В загрято олио лукът се задушава до прозрачност, добавя се морковът и се готви за кратко. Накрая се прибавя червеният пипер.

Към свареното месо се добавят нарязаните картофи. Когато започнат да омекват, се слагат задушените зеленчуци, копривата и оризът. Супата се вари още около 15 минути до готовност, след което се подправя със сол, черен пипер и джоджен.

Ястието се поднася горещо, като във всяка порция може да се добави лъжица кисело мляко. Подходяща е за сервиране с прясно изпечен хляб и резен лимон.

