Рецепта от тефтера на баба: Содени питки със сирене

Необходими продукти:

1 чаена чаша кисело мляко

1 чаена чаша настъргано сирене

около 2½ чаени чаши брашно

1 чаена лъжичка сода бикарбонат

1 яйце

50 г краве масло

Начин на приготвяне:

Содата се разбърква в киселото мляко, докато шупне. Към пресятото брашно се добавят млякото със содата, яйцето и сиренето и се замесва меко тесто, пише Bulgaria ON AIR.

От полученото тесто се оформят топчета с размер на яйце. В средата на всяко се прави малка вдлъбнатина, в която се слага парченце масло.

Подреждат се в предварително намазнена тава или върху хартия за печене и се пекат в загрята фурна на 200°C, докато придобият апетитен златист цвят.



