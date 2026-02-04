Рецепта от тефтера на баба: Содени питки със сирене

Необходими продукти:
1 чаена чаша кисело мляко
1 чаена чаша настъргано сирене
около 2½ чаени чаши брашно
1 чаена лъжичка сода бикарбонат
1 яйце
50 г краве масло
Начин на приготвяне:
Содата се разбърква в киселото мляко, докато шупне. Към пресятото брашно се добавят млякото със содата, яйцето и сиренето и се замесва меко тесто, пише Bulgaria ON AIR.
От полученото тесто се оформят топчета с размер на яйце. В средата на всяко се прави малка вдлъбнатина, в която се слага парченце масло.
Подреждат се в предварително намазнена тава или върху хартия за печене и се пекат в загрята фурна на 200°C, докато придобият апетитен златист цвят.
