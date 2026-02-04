Има задържан за убийството на рейнджърите. Нови факти

Мъж е задържан във връзка с тройното убийството край хижа на прохода "Петрохан" и е отведен в София. Той е арестуван в село Гинци. Това съобщава GlasNews.bg, позовавайки се на отлично информирани източници, които работят по разследването.

Става дума за човек, близък до един от убитите и приятел на управителя на хижата.

"Стандарт" припомня, че 16-годишно момче е сред издирваните лица по разследването около тримата мъже, намерени мъртви в бивша хижа край прохода "Петрохан". Полицията издирва непълнолетния ученик като евентуален свидетел, след като разследването официално е поето в посока умишлено убийство.

По данни на разследващите и тримата мъже са били простреляни в главата. Освен непълнолетния, органите на реда издирват и още 7 лица. По неофициална информация близките на 16-годишното момче не съдействат на полицията и отказват да предоставят информация за местонахождението му, което допълнително усложнява издирването.

Паралелно с основната версия, разследващите проверяват и значително по-тежка хипотеза – че убитите мъже може да са били част от педофилска мрежа.

Според източници, запознати с разследването, поне един от загиналите е членувал и в друго сдружение, което в миналото е организирало екскурзии и лагери за деца.

Уточнява се обаче, че той не е основател на организацията, а създателят ѝ не е сред убитите, което към момента изключва пряка връзка с ръководството на структурата.

Разследването продължава, като полицията и прокуратурата работят по няколко основни версии – както за мотива, така и за извършителите на престъплението. Очаква се в следващите часове да бъдат оповестени допълнителни официални данни, включително и дали издирваното момче ще бъде открито и разпитано.



