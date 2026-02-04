И козметичен салон в Казанлък изгърмя с интимни записи. Скандалът ехти

Десетки жени от Казанлък са в шок, след като техни снимки от козметичен салон бяха разпространени в порносайтове. Кадрите са заснети през 2023 г. В социалните мрежи потърпевшите се питат за причината да има монтирана камера за видеонаблюдение в зоната за извършване на интимни процедури.

Все още не е ясно в кои сайтове за възрастни са публикувани снимките и видеата. Собственичката на студиата за красота, която живее в Пловдив, но е родом от Казанлък, изпрати изявление, в което отрича да са поставяни камери или записващи устройства в помещенията, в които се извършват процедури по лазерна епилация.

"За съжаление, до нас достигна информация, че четири снимки, направени през октомври 2023 г. в едно от първите ни студиа в град Казанлък, са достъпни онлайн. Снимките са направени от нерегламентирана камера, открита и отстранена веднага след отварянето на студиото. В момента започваме одит с външна фирма, специализирана в сигурността, за да се установи произхода на въпросните снимки. Разчитаме на органите на реда за тяхното сваляне", казват от студиото.

