Заради порноскандала в Бургас! Викаме на помощ ФБР

Помощ от ФБР ще поиска прокуратурата заради порноскандала в Бургас, който се разраства с часове. Разследващи ще установяват къде са базирани сайтовете, в които е публикувано съдържание, показващо голи жени по време на разкрасителни процедури.

Помощта от международни служби е с цел ограничаване на достъпа до видеоматериалите, които вече са в интернет пространството, уточниха от прокуратурата на извънреден брифинг. На него стана ясно, че районната прокуратура в Бургас е образувала две досъдебни производства за създаване на порнографски материали в козметични студия и разпространението им в интернет без знанието на клиентите.

Сред заснетите има и непълнолетно момиче, посочи Щелиян Димитров. И уточни, че в прокуратурата вече са постъпили десетки сигнали от потърпевши жени.

Разследването започна миналата седмица, след сигнал от клиентка на студио за лазерни процедури в центъра на Бургас, която е била заснета гола с камера, докато са й извършвани процедури. Впоследствие кадрите били разпространени в група в "Телеграм".

Днес - в условията на неотложност, полицията е направила проверка на втори салон за красота - в бургаския комплекс "Меден рудник". Има данни, че двата салона са свързани.

Предмет на разследването е не само създаването на материалите в двата салона, но и начинът на разпространение. Вече е ясно , че камерите са били монтирани в помещенията, под предлог, че са за охрана на обектите. Тепърва ще се установява кой е извършил монтажа и кой е разпространил кадрите. .

