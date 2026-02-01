Брайън Мей сензационно: Слагаме кръст на тази държава

Легендарната група Queen вече няма да прави турнета из САЩ.

Това обяви водещият китарист на британската група Брайън Мей в интервю за Daily Mail.

Според него музикантите обичат тази страна, но той смята концертите там за нещо, което е неразумно и опасно.

Америка вече не е това, което беше. Всички се замислят по два пъти, преди да отидат там," каза музикантът.

Последното турне на Queen с вокалиста Адам Ламбърт беше изключително успешно в САЩ през 2023 и началото на 2024 година. Завърши в Тексас.

Мей каза също, че легендарната група се е отказала да участва в британския фестивал в Гластънбъри поради политически разногласия с организаторите.

