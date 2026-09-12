Всичко за Куин

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Приготвиха сцената за "Куин"

Приготвиха сцената за "Куин"

Очаква се великите живи от "Куин" с Адам Ламбърт да пристигнат днес у нас за концерта си утре на стадион "Георги Аспарухов", казаха промоутърите от "С...

21 юни | 19:40
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Браян Мей: Горд съм с Куин

Браян Мей: Горд съм с Куин

Щастлив съм, че идвам в България, заяви легендарният китарист на великата рок група "Горд съм с това, което направихме с "Куин". Извоювахме собствено...

27 януари | 22:00
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