Забраниха на Брайън Мей да сади нарциси
Китаристът на Queen дари 3000 луковици на селце
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Китаристът на Queen дари 3000 луковици на селце
Неразумно и опасно е
"Куин" става първата музикална група, отпечатана на британска монета
Култови изпълнители се събират за благотворителен концерт в подкрепа на борбата срещу огнената стихия
През 1991 година великият музикант почина от СПИН
Адам Ламбърт и Брайън Мей
Вчера точно в 15,30 ч "Куин" и Адам Ламбърт кацнаха на българска земя с частен полет за концерта си довечера на стадион "Георги Аспарухов". На ВИП тер...
Очаква се великите живи от "Куин" с Адам Ламбърт да пристигнат днес у нас за концерта си утре на стадион "Георги Аспарухов", казаха промоутърите от "С...
"Куин" и Адам Ламбърт са в София след три дни
Освен "Куин" с Адам Ламбърт и нашите момчета от "Jeremy?", още две банди ще забият на 23 юни на стадион "Георги Аспарухов". Алтернативните рокаджии "...
"Jeremy?" обикновени си правят черно-бели снимки
Щастлив съм, че идвам в България, заяви легендарният китарист на великата рок група "Горд съм с това, което направихме с "Куин". Извоювахме собствено...
Брайън Мей призна, че не разбира смисъла на емблематичната песен на "Куин" "Бохемска рапсодия". "За какво се отнася? Никой от нас не знае", разкри кит...
Лейди Гага изненада публиката, като се появи на концерт на "Куин" в Австралия снощи. Тя се качи на сцената за изпълнението на хита "Another One Bites...