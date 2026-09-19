Борисов гони мухите в ГЕРБ

Всяка муха, която иска да кацне другаде - да си ходи!“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, обръщайки се към желаещите да напуснат ГЕРБ и обяви, че връща партията към десния и консервативния ѝ профил. Той говори по време на форума „Следващите 20: Визия за бъдещето“ в Бургас, организиран по повод 20 години от създаването на Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“ и с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“. Форумът е посветен на дългосрочните приоритети пред страната, сред които икономиката, технологиите, образованието и енергетиката.

Борисов защити отказа на партията си да издигне кандидат за президент, заяви, че никой от сегашните претенденти не може да обедини нацията, и попита защо Румен Радев не е издигнал свой кандидат, а очаква това от ГЕРБ. Борисов призна, че партията му също е потънала в популизма, и поиска нулев дефицит, спиране на дълговата спирала и връщане на предприемачите в центъра на политиката.

Като приоритети за следващите 20 години той посочи новите технологии, малките модулни реактори, редкоземните метали и защитата на традиционното семейство.

Няма започнато и свършено изречение без ГЕРБ и Бойко Борисов - те не могат да формулират изречение, коментира Борисов коментира вчерашните разкрития на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че са установени връзки с политически лица и дипломат на фирмите за доставка на мантинели.

„Състезанието, което предстои, цели две неща. Обединител на нацията – никой от тези не може да ни обедини. Кой става за върховен главнокомандващ? Никой“, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обяви курс към връщане на партията към ясно изразена дясна и консервативна политика и разкритикува навлизането на политическите сили в „полето на популизма“.

Връщам ГЕРБ там, където беше. В полето на популизма са всички партии. Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна консервативно-дясна партия. Водихме се от тази идеология – да харчим, колкото изкарваме. Като партия сме вложили всичко и от картинките досега се вижда разликата и колко по-добре сме се справили от много други“, посочи лидерът на ГЕРБ.

Като една от първите задачи той определи връщането на предприемачите и икономическото мислене в центъра на политиката на ГЕРБ.

Борисов очерта и разбирането си за консервативните ценности на партията. Сред тях той постави традиционното семейство и религията, като подчерта уважението към различните вероизповедания. По думите му ГЕРБ се е стремял да подпомага православни християни, католици, мюсюлмани и еврейската общност. Той заяви още, че партията уважава хората с различна сексуална ориентация, но защити досегашната си позиция срещу включването на подобни теми в училищното образование.

Борисов коментира и състоянието на политическия дебат в страната. Според него поведението на част от политиците отблъсква гражданите от политиката. „Нивото падна на критичния минимум. Даже много под него“, заяви Борисов.

Според Борисов през последните години и ГЕРБ е започнал да следва логиката на по-високите публични разходи. „Започнахме и ние да участваме активно - ще даваме повече за пенсии, повече за заплати, повече, повече, повече. Започнаха заемите и дълговата спирала“, каза той.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията трябва отново да постави акцент върху хората, които работят и създават бизнес. „Консерватизмът и дясното е да толерираш знаещите, можещите, работещите, предприемачите“, посочи Борисов.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията ще се върне към политика на финансова дисциплина, ограничаване на дефицита и подкрепа за бизнеса, като се дистанцира от модела на увеличаване на разходите чрез нов държавен дълг. Той постави акцент върху малките, средните и големите предприятия, намаляването на административната тежест и по-голямата самостоятелност на общините.

Борисов отправи критики към тегленето на нови заеми и предупреди, че натрупаният дълг ще трябва да бъде изплащан от следващите поколения. По думите му държавата не може постоянно да финансира обещанията си със заемен ресурс, тъй като в крайна сметка тежестта пада върху работещите и бизнеса.

Според него политиката на постоянно увеличаване на разходите може да носи по-голяма обществена популярност, но не отговаря на дългосрочните интереси на държавата.

Затова, по думите му, ГЕРБ ще напусне „полето на популизма“ и ще се върне към по-строга фискална политика. „Нула дефицит, ако може - излишък, да не задължаваме децата и следващите поколения с нашите харчове. Това е честно, това е справедливо, не звучи добре, но е правилно“, заяви той.

Борисов се обяви и за предоставяне на повече автономност на общините. По думите му редица решения, които засягат конкретен град или община, могат да бъдат вземани на местно ниво от общинските съвети, без за всяка стъпка да се изисква разрешение от централната власт. Той съобщи, че партията вече разработва конкретни предложения в тази посока.

Борисов коментира и последните твърдения на МВР около обществените поръчки за мантинели и връзките между фирми и политически лица. Той заяви, че според него основният въпрос трябва да бъде дали доставените мантинели отговарят на заложените от АПИ стандарти и дали има експертизи, които установяват това. Борисов отхвърли опитите ГЕРБ да бъде свързван с конкретни дружества единствено през техни отношения с бивши или настоящи представители на партията.