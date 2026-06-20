Борисов със свой прочит какво направи Радев в Брюксел

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че министър-председателят Румен Радев е отклонил общественото внимание с темата за руския патриарх Кирил и евентуално отпадане на санкции, докато България е подкрепила значително по-важно решение – удължаването на европейските санкции срещу Русия от шест месеца на една година.

"Радев заслужава да бъде поздравен. По начина, по който съумява да комуникира с обществеността за това, което касае българските избиратели, и поведението му в Брюксел, той се представя добре. Ако видим съобщението на ЕС – досега санкциите бяха за 6 месеца, сега са за 1 година, приети с абсолютно мнозинство. Радев пусна димка около руския патриарх и други санкции, които евентуално не би подкрепил, и истинският успех е, че санкциите от 6 месеца станаха за 1 година е налице", каза Борисов пред младежи на ГЕРБ в Раковски.

„Досега санкциите, включително икономическите и секторните, бяха за шест месеца. Сега, когато Румен Радев е вече в Европейския съвет, а Виктор Орбан го няма, те са за една година. Това е прието с абсолютно мнозинство и България е допринесла също“, заяви Борисов.

Според него премиерът е създал изкуствен обществен дебат около имената на руския патриарх Кирил и други фигури, включени в санкционните списъци.

„Много майсторски Радев успя да вкара ПП-ДБ и все по-кресливите хора от „Възраждане“. Пусна димката с руския патриарх, димката за други санкции, които евентуално през юли месец би подкрепил“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни и поведението на патриарх Кирил при посещението му в България.

„Патриарх Кирил беше изключително кротък в Министерския съвет, а в президентството се държа доста грубо с президента Румен Радев. И самият Радев заяви, че той си е тръгнал като политик“, отбеляза той.

По думите му темата за православната солидарност не може да бъде разглеждана едностранчиво на фона на войната. „Ако наричаме Руската православна църква братска, то и украинската е братска. Една братска църква напада друга братска църква, а трета братска църква – Българската – брани първата“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че остава незабелязан фактът, че именно при участието на Радев санкциите срещу Русия са били удължени за по-дълъг период.

„Не видяхме големия успех на Радев, че санкциите се удължават от шест месеца на една година“, каза той.

Борисов коментира и финансовото състояние на страната, като посочи, че България е изпълнила всички международни препоръки за борба с прането на пари. И отново намери повод да изтъкне себе си и ГЕРБ.

„През 2023 г. България беше вкарана в сивия списък за пране на пари. В сряда съобщиха, че новата оценка е приключила и България е изпълнила 40 от 40 препоръки. Това е свършено от кабинета на Росен Желязков, но това не е интересно за така наречените демократи и проевропейци“, заяви той.

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