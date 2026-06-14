Борисов не се предава, прави конкуренция на Радев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не се предава. Той се появи в Шумен, даде пресконференция и обяви, че прави конкуренция на Румен Радев - кабинет в сянка.

Това, с което се занимава ГЕРБ в последните месеци, е обучение на нови кадри - млади и желаещи по-стари.Имаме преподаватели, в това число и аз. Целта е да ги обучим и да имаме "правителство в сянка", хора за агенции и държавни институции, които да предложим на обществото при следващи избори. Да знаят, а не да се чудят кой ще стане министър, да се връщат катамарани и лодки. Да имаме образовани, знаещи, подготвени и по-интересни на публиката хора, каза Борисов.

Една част ще отидат в това правителство в сянка, да го наречем, а другите ще се подготвят за общински съветници, кметове, заместник-кметове. И така в рамките на ГЕРБ ще си подмладим партията. Сега е време да предаваме щафетата, обяви лидерът на ГЕРБ на среща с млади членове на ГЕРБ.

ГЕРБ прави "национален отбор за управление"

Така ще си подмладим кадрите в партията. Искаме да изведен един национален отбор. Така действат системните партии.

Иначе да излезеш и да нахейтиш някого, е лесно, но това не допринася с нищо за държавата, посочи Борисов.

100 дни толеранс от добро възпитание

Борисов каза, че дава 100 дни толеранс на кабинета "Радев". "Ние като системна партия считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на стоте дни толеранс, което го имаше едно време, особено когато има млади формации, сега създадени, макар че това е спорно дали са сега създадени, но докато се сглобят, докато се опознаят, парламентарни групи, нищо не пречи да им се даде този 100-дневен толеранс", заяви Борисов

От Чък Норис Кандев станал Хю Грант

Борисов коментира оставката на Кандев. "Мислех, че Кандев като каже А, ще каже и Б, особено като видях, че се разплака. Затова гласувах "против" да бъде викан в парламента, защото ме беше страх да не стане като Хю Грант - вместо Чък Норис, Хю Грант, да плаче, да стане едно трагично, ревливо, да се разплачем всички, да ни омилее...", каза още Борисов.

"Бил съм в това положение на главен секретар, когато ме пресира Тройната коалиция и станах и си тръгнах", припомни той.

По думите му не е разбрал причините за решението на Кандев да подаде оставка. "От това което чух, Демерджиев не го е гонил. А той се разрева", заяви Борисов.

"Така и не разбрах, Радев каза, че разговарял с него - лични причини. Ако са му забранили да качва в ТикТок и това е причината му да напусне - не го разбирам. А ние с Мирчев и другите мислехме, че други причини има", добави Борисов.

"Виждам страшно много интервюта, а през това време украинецът избяга", посочи Борисов.

Когато Борисов е в коалиция, другите са виновни

20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат - ние строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ, заяви още Борисов. И нека да ме опровергаят. Къщичка за птици няма да построят! - продължи лидерът на ГЕРБ.

Трябва да се върне доброто възпитание и да се спазва на 100-те дни толеранс на всяко ново правителство, каза той по отношение на новата власт. Той увери, че липсата на коментар към управляващите не означава, че има "игра" с тях.

Макар че по някои теми управляващите дават основание за критики, вметна той и изтъкна.

"Това, което е безспорен успех, е че намалиха субсидиите на партиите, за да ни турят в ръцете на олигарсите. Олигарсите са при тях. Тук спор нямаме, нали, вече е ясно? Когато няма партийни субсидии, те затова са измислени в Европа, в демократичните страни, на подобни мероприятия партиите да си ги финансират и да не зависят от никой местен. Когато ти вземат субсидиите, започваш да се договаряш с бизнеса. После бизнесът идва и почва да ти иска, както сега - назначи си "катамарана". Това е безспорен успех", заяви Борисов.

Радев е прав - Асен Василев ни качи на шейната, ние после управлявахме с партии, които са популистки, теглехме дългове, но Асен Василев, ако си спомняте, по 500 млн. се теглеше всяка седмица", коментира той финансовата ситуация в държавата.

"Тук вече пък не мога да оправдая Радев. С това мнозинство, слагаш една година. И мога да ви напомня, какво правихме ние - първата година беше "постната пица" с Дянков. Още се бъзикате с мен. Само че махнахме дефицитите", припомни лидерът на ГЕРБ.

"Какви са сега тия оправдания - теглим, защото и предишните теглиха? Станишев си тръгна - да ви напомня малко история, и вдигна с 28% пенсиите без да има пари в бюджета. Аз писках ли? Не. Платих ги, правих финансова дисциплина и излязохме на нула. Това трябва да се прави", категоричен беше той.

Оръжието за Украйна

Лидерът на ГЕРБ коментира и въпроса със спирането на изпращане на оръжия за Украйна.

"България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие - през датчани, през еди-какво си, публично съм го заявявал много пъти. Над 350-380 млн. евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на ЕС помагаме с това, което солидарно Европа прави към Украйна. Ние също имаме своите забележки към корупцията в Украйна. Ние помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран", обясни той.

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