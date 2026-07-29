Гюров гори! Изненадващ кандидат на ПП за президент

Андрей Гюров може да изгори и да не се класира като кандидат на десните за президент в тандем с Георги Кандев. Изненадващата прогноза за изборите дойде в студиото на БНТ, където темата коментираха политологът и университетски преподавател доц. Стойчо Стойчев и журналистът Мира Баджева.

Двамата се обединиха около тезата, че не е сигурно, че кандидатът на десницата за президент ще бъде Андрей Гюров. Консолидацията вдясно ще бъде трудна, а консервативен кандидат може изненадващо да стигне до балотаж с Илияна Йотова, смятат гостите.

Ново име за президент излъчен от ПП, лансира Баджева.

„Вдясно не могат да се нагласят. Там има доста апетити и трудно ще стигнат до консенсусна фигура. Защото не е само Андрей Гюров. Има и други, които загряват на старта. Струва ми се, че Николай Денков е един от тях. Затова няма да е много лесно именно Андрей Гюров да бъде излъчен. Николай Денков също отговори доста уклончиво на въпроса кой ще бъде кандидатът на десницата“, заяви Баджева.

„И Йотова, и Гюров са прогресивни кандидати, докато здравият разум няма свой кандидат – консервативен кандидат, който да се позовава на по-традиционните християнски и европейски ценности“, коментира от своя страна Стойчев.

„Лявото отрича някои неща като религията и вярата в Бог. Докато г-н Гюров е представител на модерната прогресивна мисъл, той едва ли може да бъде възприет като консервативен кандидат. Не сме го виждали да ходи на църква. Големият дебат в момента не е ляво срещу дясно, а сблъсъкът на ценности – между неолиберализма и европейския консерватизъм. Това би бил по-съдържателният дебат“, категоричен е той.