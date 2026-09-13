ПП се тресе. Асен Василев подлива вода на Гюров, нов кандидат за президент
Интригите в "Продължаваме промяната - Демократична България" продължават да растат
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Интригите в "Продължаваме промяната - Демократична България" продължават да растат
Големият дебат в момента не е ляво срещу дясно, а сблъсъкът на ценности – между неолиберализма и европейския консерватизъм, каза Стойчо Стойчев
Консултациите при Йотова изведоха бюджета и съдебната система като първи задачи
„Продължаваме промяната“ отказа да стане част от единна партия, напрежението с ДБ ескалира
Депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, бивш министър на вътрешните работи, разби на пух и прах опорките на Николай Денков от "Промяната". Денков...
Знам, че не е лесно да се направи кабинет от компетентни хора, каза той
Як политически чадър опънали водещи фигури от коалицията над рейнджърите
Не съм предател, заяви Петков
"Продължаваме промяната" се цепи. Това стана ясно от участието на Николай Денков в сутрешния блок на БНТ. Кирил Петков няма да е в листите на предстоя...
ПП-ДБ изхвърли от листите си бившия министър
В ПП-ДБ търсят нов курс, но отправят критики и към свои решения
Очакват се шумни скандали в ПП
Ето новото ръководство на ПП
Държавата до ден днешен не може да се освободи от техните НПО-та, каза депутатът
Австрийското издание се превърна в пощенска кутия за поръчкови статии, продукт на колаборацията между ПП и Цветан Василев
"Неговото правителство" нищо не е отпуснало за техника срещу пожарите, средствата са европейски, разкри бившият МВР-шеф
Досадно отрича да си е сътрудничил с Пеевски, независимо от доказателствата
Ще ги приключа, зарече се Делян Пеевски
SMS-ите на Петков и Денков до Пеевски разобличиха и шизофренията, и некадърността им
Българите се отвратиха и преситиха от истеричност, конфронтационност и мразене